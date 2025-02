Trener Chiefsa nakon propuštene prilike za povijest obećao samo jednu stvar

Podijeli :

Guliver Images

Kansas City Chiefsi nisu uspjeli ostvariti povijesni "three-peat", izgubivši u Super Bowlu LIX od Philadelphia Eaglesa rezultatom 40-22.

Nakon utakmice, glavni trener Chiefsa Andy Reid kao i uvijek obratio se medijima, prenoseći poruku navijačima KC-a diljem nacije. Prema izvještaju reportera Arrowhead Pridea, Petea Sweeneyja, poruka je bila jasna:

“Naučit ćemo iz ovoga”, obećao je Reid nakon bolnog kraja trogodišnjeg šampionskog niza. Također je preuzeo punu odgovornost za poraz, istaknuvši da “nismo igrali dobro ni u jednoj fazi igre, nismo dovoljno dobro trenirali.”

Reid je dodatno naglasio da je bilo “previše izgubljenih lopti [i] previše kazni”, dodajući: “Protiv dobre momčadi to si jednostavno ne možete dopustiti.”

Chiefsi su u potpunosti nadigrani na obje strane terena u utakmici koja podsjeća na njihov poraz u Super Bowlu protiv Tampa Bay Buccaneersa 2020. godine. Ofenzivna linija Kansas Cityja dopustila je čak šest sackova i 11 udaraca na quarterbacka, prema podacima ESPN-a, dok je Patrick Mahomes izgledao nesigurno tijekom većeg dijela utakmice. Uz to, dvaput je presječen, završivši s mizernom QBR ocjenom od 11,4 od 100.

Ne može se reći da je to bila najbolja izvedba dvostrukog MVP-a NFL-a, ali nije bio jedini koji je podbacio. Ispuštena dodavanja, promašeni zadaci, nepostojeća trkačka igra i skupe kazne obilježile su nastup Chiefsa, rezultirajući jednostavno lošim nogometom.

Jedno je sigurno – Chiefsi to razumiju bolje od ikoga, kao i njihov trener. A kada Reid kaže da će Kansas City “naučiti iz ovoga”, postoji dovoljno dokaza iz prošlosti da će to obećanje i ispuniti.

Kao i obično, Reid nije bježao od preuzimanja odgovornosti za poraz.

“Vic Fangio odradio je sjajan posao s obranom Eaglesa”, rekao je trener Chiefsa novinarima.

“Igrali su dobro, imaju odlične igrače i dobru shemu. Jednostavno su bili bolji. Bolje su trenirali – počinje od mene – i bolje su igrali.”

Reid je istaknuo da ovaj Super Bowl nije značio više od prethodnih unatoč velikoj pažnji medija na potencijalni “three-peat”.

“Slušajte, svi ovi porazi bole”, priznao je. “Stigli smo ovdje nakon teške borbe. To nije hobi, uložili smo puno vremena, sati, rada – kao igrači i treneri. I zato boli.”

“Kad dođeš ovako daleko i ne odigraš na željenoj razini, to boli”, zaključio je Reid. “Three-peat je nebitan u ovoj priči. Dođeš do ovdje i ne odigraš kako treba – boli.”

Neke NFL momčadi nakon poraza u Super Bowlu upadnu u krizu, ali Chiefsi su već prošli kroz ovo u eri Reid-Mahomes. Nakon posljednjeg izgubljenog Super Bowla, sljedeće su godine ispali u AFC Championship utakmici protiv Cincinnati Bengalsa.

Za većinu ekipa to bi bila solidna sezona, ali u Mahomesovim standardima to je bilo ispod očekivanja. Od kada je 2018. postao starter, samo je dva puta propustio Super Bowl – u sedam sezona. Nikada nije vodio Chiefse do manjeg postignuća od utakmice za naslov prvaka AFC-a.

Poznavajući Reida, Mahomesa i ovu momčad, jasno je da će ovaj poraz iskoristiti kao dodatni motiv za sezonu 2025. A njihovo novo putovanje – počinje već sutra.