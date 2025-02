Razočarani Trump otišao usred Super Bowla, nije mogao gledati katastrofu Chiefsa!

Podijeli :

AP Photo/Gerald Herbert via Guliver

Američki predsjednik Donald Trump ušao je u povijest kao prvi aktualni predsjednik koji je prisustvovao Super Bowlu, ali čini se da je napustio mjesto održavanja prije kraja utakmice.

Momčad Philadelphia Eaglesa po drugi puta je u klupskoj povijesti osvojila naslova prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL), kada je noćas u Super Bowlu LIX u New Orleansu pobijedila branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 40-22.

Donald Trump navodno je rano napustio Super Bowl LIX jer su se Kansas City Chiefsi suočili s iznenađujućim porazom. 78-godišnjak je postao prvi aktualni predsjednik koji je prisustvovao NFL-ovoj završnici sezone svojim pojavljivanjem u Caesars Superdomeu u nedjelju, ali čini se da je otišao prije posljednjeg zvižduka, objašnjava engleski Express.

Utakmicu je odlučila obrana Eaglesa, koja je briljirala tijekom cijele utakmice, a posebice u prvom poluvremenu. Obrana “Orlova” stalno je terorizirala najboljeg vođu navale u NFL-u Patricka Mahomesa, te je u drugoj četvrtini dva puta presjekla njegova dodavanja. Oba presijecanja su rezultirala polaganjem. Jedno od tih presječenih dodavanja je cornerback Eaglesa Cooper DeJean izravnom kontrom pretvorio u “touchdown” (pick-six). To je omogućilo Philadelphiji da na poluvrijeme ode s vodstvom 24-0.

Prije utakmice, Trump je podržao Chiefse da poraze Philadelphia Eaglese i osiguraju povijesni Super Bowl ‘three-peat’, ali katastrofalna igra Patricka Mahomesa dovela je do večeri iz noćne more za dvostruke branitelje naslova koji su gubili 34-6 uoči četvrte četvrtine. Malo je vjerojatno da je slaba izvedba Kansas Cityja jedini razlog Trumpovog ranog odlaska, ali je možda utjecala na postupak s obzirom na to da je 47. američki predsjednik podržao tim Andyja Reida koji je krenuo u utakmicu.

Unatoč tome, čini se da je napustio dvoranu uoči posljednjeg dijela igre, kako je izvijestila Nikki Schwab iz Daily Maila na X-u.

“Trump je napustio Super Bowl”, objavila je Schwab nakon prvog dijela.