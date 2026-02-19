Prije 10 dana su osvojili Super Bowl, a klub je sad stavljen na prodaju: Cijena je u milijardama, a prihodi idu humanitarne svrhe

Podijeli :

AP Photo/Stephen Brashear via Guliver

Samo deset dana nakon osvajanja trofeja Vincea Lombardija, Seattle Seahawksi službeno su stavljeni na prodaju. Odluka dolazi ubrzo nakon uvjerljive pobjede nad New England Patriotsima (29:13) u Super Bowlu, kojom je momčad osvojila svoj drugi naslov prvaka NFL-a, a pregovori o prodaji započeli su još prije finala.

Franšizu je 1997. kupio pokojni Paul Allen, suosnivač Microsofta, i time spriječio njezino preseljenje u Južnu Kaliforniju. Allen, koji je preminuo 2018., svjedočio je i prvom naslovu Seahawksa 2014. godine.

Organizaciju danas vodi njegova sestra Jody Allen, koja je pokrenula prodaju u skladu s njegovom željom da se sportska imovina unovči, a prihod usmjeri u filantropske projekte.

Allen je klub platio 194 milijuna dolara, dok se njegova današnja vrijednost procjenjuje na oko 6,7 milijardi, što Seahawkse svrstava među najvrjednije NFL franšize. Za usporedbu, Washington Commandersi prodani su 2023. za rekordnih 6,05 milijardi dolara. Proces prodaje vode investicijska banka Allen & Company i odvjetničko društvo Latham & Watkins. Allen je bio i vlasnik NBA momčadi Portland Trail Blazers.

Interes potencijalnih kupaca već postoji, a među imenima koja se najčešće spominju je osnivač Amazona Jeff Bezos. Iako nikada nije javno potvrdio namjeru kupnje, ranije se povezivao s preuzimanjem NFL kluba, uključujući i Commanderse. Njegova veza sa Seahawksima zasad se temelji tek na neslužbenim informacijama o interesu iz 2019., dok je selidba iz Seattlea u Miami dodatno smanjila izglede za takav scenarij.

Seattle ima snažnu tradiciju tehnoloških milijardera uključenih u sport. Bivši direktor Microsofta Steve Ballmer vlasnik je Los Angeles Clippersa, dok Satya Nadella sudjeluje u vlasništvu lokalnog kriket kluba Seattle Orcas. U vlasničkim strukturama drugih gradskih klubova nalaze se i brojna druga istaknuta imena iz tehnološke industrije, što potvrđuje snažnu povezanost sporta i tehnološke elite u tom gradu.