Liječnici spasili život bivšoj zvijezdi NFL-a, u bolnici je i uhapšen

AP Photo/Wade Payne via Guliver

Bivši quarterback Mark Sanchez - koji je odigrao 10 sezona NFL prvenstva, a sada radi kao analitičar za Fox - uhićen je nakon što je hospitaliziran, potvrdila je njegova televizijska postaja.

Liječnici su se borili za život 38-godišnjaka, koji je dva dana kasnije trebao komentirati utakmicu Indianapolis Colts – Las Vegas Raiders. Srećom – uspjeli su. Međutim, to nije kraj Sanchezovim problemima, kojeg je policija privela dok je još bio u bolničkom krevetu.

Detektivi su pregledali snimku incidenta u Indianapolisu i optužili ga za napad s tjelesnim ozljedama, neovlašteni ulazak motornim vozilom i javno pijanstvo.

Još jedan akter incidenta također je hospitaliziran zbog ozljeda, a policija je utvrdila da nijedan od njih nije bio stanovnik Indianapolisa te da se nije radilo o slučajnom događaju, već o otvorenom sukobu.

Sanchez je svoje najslavnije dane proveo u dresu New York Jetsa, koje je dva puta odveo do finala AFC konferencije. Kopačke je objesio o klin 2019. godine, nakon čega je postao komentator za ESPN, a zatim i Fox.