Čuveni NFL quarterback izboden na ulici! Bori se za život

AP Photo/Wade Payne via Guliver

Mark Sanchez (38) izboden je u Indianapolisu te se nalazi u bolnici s teškim ozljedama i bori se za život.

Bivši NFL quarterback napadnut je u noći između petka i subote i u kritičnom je stanju, prenosi TMZ.

Sanchez je boravio u Indiani zbog zakazanog gostovanja u studiju FOX Sportsa, gdje je trebao komentirati utakmicu između Indianapolis Coltsa i Las Vegas Raidersa u nedjelju, 5. listopada. No sve je prekinula nasilna scena – Sanchez je izboden u ranim jutarnjim satima 3. listopada.

Prema prvim informacijama, policija je zaprimila poziv nešto iza ponoći te na lokaciji zatekla dvije ozlijeđene osobe. Detalji napada i motivi još nisu poznati, a službenih izjava policije, FOX Sportsa niti Sanchezovih predstavnika zasad nema.

Sanchez je u NFL-u proveo deset sezona. Igrao je na poziciji quarterbacka za New York Jetse (2009.–2013.), Philadelphia Eaglese (2014.–2015.), Dallas Cowboyse (2016.), Chicago Bearse (2017.) i Washington Redskinse (2018.).

Najpoznatiji je kao vođa Jetsa u razdoblju kada su dvaput zaredom igrali finale AFC konferencije. Profesionalnu karijeru završio je 2019., nakon čega je postao televizijski komentator, najprije za ESPN, a zatim za FOX.

U svibnju 2023. oženio se glumicom Perrey Metcalf, poznatoj po ulozi u seriji Shameless. Vjenčanje je održano u 500 godina starom samostanu u Oaxaci u Meksiku.