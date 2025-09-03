Igrač ‘footballa’ s Florida State sveučilišta u stabilnom stanju nakon što je upucan u glavu

Podijeli :

via Guliver

U nedjelju navečer je Ethan Pritchard, linijaš Florida Statea upucan u stražnji dio glave. Unatoč tako teškoj ozljedi, mladi igrač američkog nogometa je u stabilnom stanju u Tallahasse Memorial bolnici.

Njegov otac Earl Pritchard razgovarao je s WFTV-om iz Orlanda te je objasnio kako je njegov sin upucan u glavu dok je vozio svoju tetu kući nakon obiteljskog okupljanja u Havani na Floridi.

“On je bio u autu i vozio je moju sestru iza ugla u kuću njene kćerke. Čim su skrenuli su čuli pucnjeve.”

Njegov otac navodi da liječnici i dalje nadgledaju njegovu natečenu glavu.

Provodi se i istraga od strane floridske policije. Izjavu oko stanja Ethana dao je i njegov trener Mike Norvell.

“Teško je za prožvakati ovo, neću reći da nije. Pokušavam svoje igrače držati u toku. Bio sam u mogućnosti otići u posjet nakratko jer su posjeti limitirani. Bilo je dobro biti u njegovoj blizini, barem nakratko. U stabilnom je stanju. Mi se molimo za njega i pokušavamo biti uz naše igrače. Jedna stvar je kad su oni na terenu, ali ovo se događa i izvan terena. Ovo je jedan od njihove braće i osoba koja im puno znači.”