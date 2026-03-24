Zubčić završio 13. u zadnjoj utrci sezone, Braathen osvojio Mali kristalni globus!

Brazilski skijaš Lucas Pinheiro Braathen pobijedio je u zadnjem veleslalomu sezone kojeg su skijaši u utorak vozili na završnici Svjetskog kupa u Hafjellu i ta mu je pobjeda donijela i Mali kristalni globus u disciplini, dok je Filip Zubčić zauzeo 13. mjesto.

Braathen je bio najbrži i u prvoj vožnji, a na kraju je slavio s vremenom 2:20.65, drugi je bio Švicarac Loic Meillard s 58 stotinki zaostatka, a treći Norvežanin Atle Lie McGrath s 87 stotinki sporijim vremenom. Zubčić , koji je prvu vožnju završio kao 18., na kraju je zauzeo 13. mjesto sa 2,55 stotinke zaostatka za pobjednikom.

Braathen je ovom pobjedom preskočio Švicarca Marca Odermatta, koji nije uspio završiti prvu vožnju, u poretku skijaša u veleslalomu. Uoči utrke Braathen (447) je zaostajao 48 bodova za Odermattom (495), ali je ispadanjem Odermatta i osvajanjem prvog mjesta skočio na 547 bodova što mu je donijelo Mali kristalni globus. Treći je u poretku skijaša u veleslalomu Meillard s 486 bodova. Zubčić je 19. sa 131 bodom.

Danas je zadnju utrku u karijeri odvozio francuski skijaš Alexis Pintaurault, posljednji osvajač Velikog kristalnog globusa (2021. prije nego je krenula vladavina Marca Odermatta. Pintaurault je u karijeri upisao 34 pobjede u Svjetskom kupu i još pet Malih kristalnih globusa (jedan veleslalom, četiri alpska kombinacija), dva puta je bio svjetski prvak u alpskoj kombinaciji u kojoj ima i olimpijsko srebro (2018.) te još dvije bronce u veleslalomu (2014. i 2018.)

Skijaška završnica nastavlja se i sutra kada skijaši u Hafjellu voze slalom, a skijašice veleslalom.