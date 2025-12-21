Zubčić nakon lošeg nastupa u Alta Badiji: ‘Nema predaje’

Podijeli :

Hrvatski skijaš Filip Zubčić, koji se u nedjelju nije uspio plasirati u drugu vožnju veleslaloma kojeg su skijaši za Svjetski kup vozili u Alta Badiji, svjestan je da je upao u krizu rezultata, ali ističe kako se ne predaje jer sutra ga već čeka nova utrka.

“Nažalost nisam se uspio plasirati u drugu vožnju. Iskreno ne znam, jako mi je to sve čudno bilo, upao sam u neku krizu rezultata. Na treninzima se skijam dobro, no na trci to ne mogu ni blizu napraviti. Ne znam zašto! Međutim, trebam se izvući iz tih situacija, gledati pozitivno i probati se pripremiti za slalom sutra koliko mogu”, kazao je Zubčić koji je u Copper Mountainu bio treći da bi nakon toga u Beaver Creeku također ostao bez druge vožnje a onda bio tek 24. u Val d’Isereu.