Zubčić je zapravo sam sebe diskvalificirao! Ovakav fair play potez ne viđamo često

xRobertoxTommasini IPAxSportx via Guliver

Norveški skijaš Atle Lie McGrath bio je najbrži u subotu u prvoj vožnji slaloma kojeg skijaši voze za Svjetski kup u Gurglu u Austriji, dok se ni jedan hrvatski skijaš nije plasirao u drugu vožnju.

Filip Zubčić je prvu vožnju završio kao 22 s vremenom 53.33 sekundi i zaostatkom od sekundu i 21 stotinku za McGrathom, ali je naknadno diskvalificiran zbog haklanja jednih vrata na sredini staze.

No, nitko to nije primijetio tijekom njegove vožnje, nego je on sam sebe prijavio žiriju utrke! Pravi fair play potez našeg Hrvata.

Samuel Kolega, koji je imao startni broj 15., napravio je grešku u prvom dijelu staze i nije uspio završiti prvu vožnju, kao ni Istok Rodeš, koji je startao 31., i pogriješio gotovo pred ciljem.

Norvežanin McGrathom bio je najbrži s vremenom 52.12, dok su drugo mjesto dijele s istim zaostatkom od 17 stotinki (52.29) Finac Eduard Hallberg i Švicarac Nef Tanguy.