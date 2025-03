Zubčić i Kolega složni: ‘Bit će to klasična proljetna utrka, na tom smo dobri’

Podijeli :

AP Photo/Alessandro Trovati via Guliver

Uz Zrinku Ljutić, na završnici Svjetskoga kupa u Sun Valleyju nastupit će i naši skijaši Filip Zubčić i Samuel Kolega. Najbolji veleslalomaši svijeta nastupaju u srijedu, dok je slalom na rasporedu u četvrtak.

“Uvjeti su stvarno dobri, s obzirom na to koliko je toplo. Staza za veleslalom izgleda dosta zanimljivo, za slalom i ne baš. Teren za veleslalom je razveden i ima nekih zeznutih dijelova, a za slalom ne, ide se od starta do cilja staza, tako da skijali smo već puno puta na takvim stazama. Spremni smo na to i dat ćemo sve od sebe”, rekao je Zubčić.

Kolega je u Ameriku došao dan poslije Zubčića.

“Odmarali smo doma, radili na kondiciji, jako dobro trenirali na Sljemenu jedan dan. To što Zubo kaže, teren ovdje nije prezahtjevan, tako da super smo se za ovo pripremili. Za slalom nas čeka baš preko 10 °C, najavljuje se kiša. Bit će to jedna klasična proljetna utrka, na tom smo dobri, puno smo po tom trenirali, to nam paše i siguran sam da ćemo to i pokazati, rekao je Kolega pa dodao: – Volim kad dođe cijela ekipa, kad cijeli Svjetski kup dođe na skroz novu stazu, to mi je uvijek izazov. Veselim se ovom finalu”, rekao je Kolega.