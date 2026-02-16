Zubčić daleko od medalje u slalomu na ZOI-ju, zlato ide u Švicarsku!

Švicarac Loic Meillard,novi je olimpijski pobjednik u slalomu, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo 13. mjesto u Bormiju.

Zubčić je nakon prve vožnje bio 15., a u puno boljim vremenskim uvjetima druge vožnje poboljšao je svoj plasman za dva mjesta, zaostavši za Meillardom 2.75 sekundi.

Zubčiću je ovo najbolji plasman u slalomu na Olimpijskim igrama jer je u Pekingu prije četiri godine bio 22. Najveći olimpijski uspjeh ostaje mu deseto mjesto iz veleslaloma, također otprije četiri godine.

Meillard je osvojio zlato nakon srebra u ekipnoj kombinaciji i bronce u veleslalomu, a pomogao mu je i Norvežanin Atle Lie McGrath, vodeći nakon prve vožnje, koji je haklao vrata na početku druge vožnje.

Srebrni je s 35 stotinki zaostatka Austrijanac Fabio Gstrein, a brončani Norvežanin Henrik Kristoffersen (+1.13). Četvrti je bio Norvežanin Timon Haugan, a olimpijski prvak iz Pekinga Francuz Clement Noel je pao.

Druga dva hrvatska predstavnika u današnjem slalomu Samuel Kolega i Istok Rodeš nisu uspjeli završiti prvu vožnju, kao i olimpijski prvak u veleslalomu Brazilac Lucas Braathen, Paco Rassat i Manuel Feller.

Švicarci su kod skijaša uzeli četiri od pet zlata na ovim Igrama.