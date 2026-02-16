Spustio se niz stazu, namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do kraja

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Grčko-američki skijaš AJ Ginnis nastupio je u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama kao 30. u prvoj vožnji.

Ginnis umjesto da odradi utrku kako bi ostvario što bolji plasman, promašio je namjerno prva vrata i nastavio ležerno se spuštati k cilju. Razlog? Bila mu je ovo zadnja utrka u profesionalnoj karijeri.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama nedavno je otkrio kako komplikacije nakon posljednje operacije koljena više ne dopuštaju da se natječe na razini koju zahtijeva elitni slalom.

“Nije riječ o vremenu ni o rezultatu. Riječ je o zahvalnosti. O poštovanju prema sportu koji mi je oblikovao život”, poručio je Ginnis.

Ginnis je rođen u Ateni, s grčkim ocem i američkom majkom, a prve zavoje učio je na Parnassosu. Kao tinejdžer preselio se u Austriju, potom u SAD, gdje je sa 17 godina postao član američke reprezentacije.

POVEZANO BiH skijaš ušao u drugu slalomsku vožnju na Zimskim olimpijskim igrama Zubčić ima priliku za top 10 na ZOI, Rodeš i Kolega izletjeli sa staze

Niz teških ozljeda izbacio ga je iz američke reprezentacije 2020. Bez stabilnog financiranja odlučio je nastupati za Grčku i to je bio potez koji je promijenio povijest grčkog skijanja.

Već 2021. postao je prvi Grk koji je osvojio bodove u Svjetskom kupu. U veljači 2023. šokirao je konkurenciju osvajanjem prvog grčkog postolja u Svjetskom kupu u Chamonixu, a potom je u Courchevelu osvojio srebro u slalomu, prvu medalju za Grčku na Svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju.

Pretrpio je čak šest teških ozljeda koljena: tri puknuća prednjeg križnog ligamenta, više oštećenja meniskusa i puknuće medijalnog ligamenta. Prošao je brojne operacije i dugotrajne rehabilitacije, uključujući tretmane matičnim stanicama.

Propustio je i Olimpijske igre 2022. godine.