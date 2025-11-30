Zrinka Ljutić izletjela u prvoj vožnji, ni Popović nije uspjela izboriti nastavak

Nastavljaju se problemi za Zrinku Ljutić u slalomu ove sezone.
Prošlosezonska osvajačica Malog kristalnog globusa u ovoj disciplini, danas je startala treća te ‘haklala’ vrata i završila utrku, dok druga hrvatska predstavnica Leona Popović nije uspjela izboriti drugu vožnju (+3.65 zaostatka).
Nakon prve vožnje u vodstvu je Mikaela Shiffrin, a slijede Švicarka Wendy Holdener s 28 stotinki zaostatka te Katharina Liensberger sa 69 stotinki zaostatka.
Jučerašnju je utrku veleslaloma Ljutić završila na sedmom mjestu, dok je prošlog vikenda izletjela u drugoj vožnji slaloma u austrijskom Gurglu.
