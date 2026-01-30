Vonn se oglasila nakon teškog pada na spustu: ‘Moji olimpijski snovi nisu gotovi’

Podijeli :

Vrlo je teško jer sam ozlijedila lijevo koljeno samo tjedan dana prije početka Olimpijskih igara, poručila je legendarna 41-godišnja američka skijašica Lindsey Vonn, ali i najavila da se nada nastupu na ZOI.

Vonn je ovog petka pala na spustu Svjetskog kupa u Crans Montani. Ružno je izgledao pad kojeg je američka skijašica okončala u zaštitnoj mreži. Uspjela se Vonn potom spustiti niz padinu, ali je bilo vidljivo da ima velikih problema s koljenom te je potom helikopterom prebačena u bolnicu.

„Moji olimpijski snovi sigurno nisu okončani ovim padom. Nezgodno je jer je ostalo jako malo vremena do prvih utrka na Igrama. Radit ćemo stalne testove i pretrage, ali budite uvjereni da ću se boriti svim snagama da se pojavim na stazi“, poručila je Vonn putem društvenih mreža.

Skijašice već 5., 6. i 7. veljače imaju treninge spusta, a službena će se utrka spusta održati 8. veljače.

Vonn se skijanju vratila nakon duge stanke od pet godina. Vodeća je u poretku spusta te je pobijedila na dvije spustaške utrke Svjetskog kupa u aktualnoj sezoni.

Vonn je u karijeri bila olimpijska pobjednica u spustu 2010. godine u Vancouveru, a s Igara još ima po jednu broncu u spustu i super veleslalomu. Na Svjetskom prvenstvu 2009. u Val d’Isereu je bila zlatna u obje brze discipline, a ima još po tri srebra i tri bronce na svjetskim prvenstvima u spust i super veleslalom utrkama.