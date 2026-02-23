Vonn: Liječnik mi je spasio nogu od amputacije, ali uvijek kažem da se sve događa s razlogom

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Dva tjedna nakon pada u olimpijskom spustu, američka skijašica Lindsey Vonn otkrila je da ju je samo brza intervencija američkog liječnika Toma Hacketta spasila od amputacije noge.

Vonn je objavila video u kojem je objasnila da je pad uzrokovalo opasno povećanje tlaka u zatvorenim mišićnim prostorima koji ograničava protok krvi i oštećuje mišiće i živce, što dovodi do trajnog oštećenja ili gubitka uda.

Vonn obavila još jednu operaciju pa poručila: ‘Molim vas bez tuge i sažaljenja’

Amerikanka je zasluge pripisala Tomu Hackettu, ortopedskom kirurgu koji je, na njenu sreću, u to vrijeme bio u Cortini d’Ampezzo i koji je vodio medicinski tim u bolnici u Trevisu.

Hackett je liječio Vonn od prethodnih ozljeda, a bio je i na mjestu događaja kao liječnik američkog tima.

“Spasio mi je nogu od amputacije. Otvorio mi je obje strane noge kako bi mogla disati i spasio me”, rekla je Lindsey Vonn.

“Uvijek kažem da se sve događa s razlogom. Da nisam ozlijedila ligamente koljena prije, Tom ne bi bio u Italiji i ne bi mogao spasiti moju nogu“, dodala je Vonn.

Amerikanka je u ponedjeljak napustila bolnicu u Vailu i preselila se u obližnji hotel. Rekla je da će dugo biti potpuno nepokretna, jer je u padu slomila i desni gležanj.

“Ne mogu vam opisati koliko je to boljelo. Znam da me čeka dug put, ali ustrajat ću do kraja i ponovno se popeti na vrh planine“, zaključila je američka zvijezda.