Švicarci pomeli konkurenciju u Val d’Isereu, Zubčić tek 24.

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Švicarci su pomeli konkurenciju u veleslalomu kojeg su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Val d'Isereu, prvo mjesto zauzeo je Loic Meillard, drugi je bio Luca Aerni, a treći Marco Odermatt.

Meillard je pobijedio s vremenom 2:10.07, Aerni je imao 18 stotinki sporije vrijeme (2:10.25), dok je vodeći u ukupnom poretku Odermatt zaostao 33 stotinke za pobjednikom (2:10.40).

Za Odermatta je ovo 35. postolje zaredom u veleslalomu. Hrvatski skijaš Filip Zubčić, nakon što je u prvoj vožnji bio 19. na kraju je zauzeo 24. mjesto s 1,70 sekundi zaostatkom za Meillardom.

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Odermatt s 260 bodova, drugi je Austrijanac Stefan Brennsteiner, koji je danas bio peti, s 245 bodova, a treći Norvežanin Henrik Kristoffersen s 200 bodova. Zubčić je 14. s 83 boda. Ukupno je poredak isti, Odermatt je prvi s 505 bodova, drugi je Brennsteiner s 245 bodova, a treći Kristoffersen s 242 boda. Zubčić je na 20. poziciji s 96 bodova.

Skijaši sutra u Val d’Isereu voze slalom.