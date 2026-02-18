Šveđanke do zlata u ekipnom skijaškom trčanju

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Šveđanke Jonna Sundling i Maja Dahlqvist opravdale su status velikih favoritkinja u ekipnom sprintu slobodnim stilom u skijaškom trčanju na Zimskim olimpijskim igrama u Teseru te stigle do naslova olimpijskih pobjednica.

U utrci u kojoj su obje trkačice morale naizmjence po tri puta svladati dionicu od 1.5 kilometra, Sundling i Dahlqvist su vrlo brzo zasjele na čelo, Sundling je u svojoj zadnjoj izmjeni napravila gotovo 10 sekundi prednosti u odnosu na konkurenciju, pa je Dahlqvist u samoj završnici mogla opušteno do cilja.

Srebrno odličje osvojile su Švicarke Nadja Kaelin i Nadine Faehndrich koje su se na kraju približile zlatnim Šveđankama na samo 1.40 sekundi zaostatka, dok je u borbi za broncu Njemica Coletta Rydzek odvela sebe i partnericu Lauru Gimmler do medalje sa 14 stotinki prednosti u odnosu na Norvešku koja je ostala bez medalje.

U ovoj disciplini u kvalifikacijama su nastupile i hrvatske predstavnice Tena Hadžić i Ema Sobol koje su zauzele 19. mjesto, a u finale se plasiralo 15 najboljih iz kvalifikacija.

Za Sundling je ovo treća medalja na ovogodišnjim ZOI, ali prva zlatna, u pojedinačnom sprintu klasičnim stilom te u štafeti 4×7.5km je bila srebrna, dok je Dahlqvist stigla do drugog odličja, nakon bronce iz pojedinačnog sprinta. Prije četiri godine u Pekingu njih dvije su bile srebrne u ekipnom sprintu, ali klasičnim načinom.

REZULTATI:

1 Švedska 20:29.99

2 Švicarska +1.40

3 Njemačka +5.87

4 Norveška +6.01

5 SAD +11.54

6 Kanada +19.44

7 Francuska +23.62

8 Italija +40.88

9 Finska +43.38

10 Austrija +1:00.96