Skijaši i skijašice najavili novu sezonu! ‘Ciljamo na postolja, pobjede, globuse i medalje’

Održana je konferencija za medije uoči početka nove skijaške sezone 2025./26.

Na press konferenciji bili su prisutni hrvatski reprezentativci: Leona Popović, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Samuel Kolega, dok se putem video linka obratila i Zrinka Ljutić, koja trenira u Pitzalu.

Prvo su otkrili kako teku pripreme za novu sezonu.

“Hvala što ste došli. Nema što previše izvaditi iz svog pripremnog perioda. U prošle tri godine to izgleda skoro identično, dodajemo poneku sitnicu koja nam fali. Osnova priprema bili su švicarski ledenjaci i treninzi u dvorani. Levy nam jako brzo dolazi i vjerujem da ćemo tamo biti u dobroj formi”, rekao je Kolega.

“Pozdrav svima. Mi smo na pripremama radili svi zajedno. Mogu reći da mi se čini da je skijanje trenutno bolje nego prošle godine u ovo vrijeme. Nadam se da ćemo imati što bolje uvjete na treninzima i da ću nastaviti gdje sam stao prošle sezone i pokazati što znam”, poručio je Rodeš.

Novu sezonu najavio je i direktor reprezentacije, Vedran Pavlek.

“Pred nama je važna sezona, naravno važna je svaka, ali svaka četvrta je izuzetno važna zbog nastupa naših skijaša na Zimskim olimpijskim igrama. Zrinka je puno skijala na proljeće i ljeto. Iskoristila je bolje uvjete na višim ledenjacima, a pripremala se i u dvorani u Litvi gdje se pripremala za posebnu ledenu podlogu.

Leona je najavila da je ovo za nju posebna sezona. Cijeli njen medicinski tim i ostali nisu napravili najmanju pogrešku, počela je skijati u petom mjesecu. Sve po planu, htjeli smo biti sigurni da može skijati. Noćas se vratila iz Litve i zadnje informacije su veoma dobre, na toj ledenoj podlozi skija bez bolova. Na osnovu onoga što sam do sada vidio vjerujem da je realnost drugačija od njenih skromnih najava, ali nećemo najavljivati senzacije.

Filip je sam molio dužu pauzu i ja i njegov tim smo se s time složili. Bio je četiri mjeseca bez skijanja, ali je kasnije bio u Söldenu i pripremao se. Posebno je radio na veleslalomu i vidim da ide u dobrom smjeru. Ima dobar “set-up”, kombinaciju skija, pancerica, ploča i rubnika. To je jako važno kod slaloma jer imamo različite podloge, od ledenih do mekanih.

Istok je i sam rekao kratko o svojim pripremama. Nažalost imao je smrtni slučaj u obitelji i vjerujem da se od toga oporavio koliko god je to teško. On je na proljeće počeo što više raditi s Ivicom i Ivica će s njim biti na što više utrka. Što se tiče ciljeva, ljestvica je podignuta visoko. Ciljamo na postolja, pobjede, globuse i medalje. Nemoguće je da će sve doći u jednoj sezoni, ali vjerujem da će se jednog dana sve ispuniti.

S nama je tu i Tvrtko Ljutić, namjerno, iako nije član A-reprezentacije. Prošle godine smo ga vodili na utrke Svjetskog kupa bez nekih očekivanja, da uči, da stječe dragocjeno iskustvo. Vjerujem da on u ovoj ili u sljedećim sezonama može napraviti ozbiljne rezultate i eksplodirati. Vidim da se dobro razvija i siguran sam da mu iskustvo voženja utrka Svjetskog kupa puno znači. Rezultati naših dečki i njegove sestre Zrinke su mu dodatna motivacija.”

Koji su dojmovi o prethodnoj sezoni?

“Uvijek je lijepo prisjetiti se takve sezone. Ušla sam u nju s puno nepoznanica, velikom promjenom, promjenom materijala i neko vrijeme sam se u svemu tome tražila. Brzo sam pokazala napredak u veleslalomu s prvim postoljem i prvom pobjedom u slalomu.

Bila sam u odličnoj formi u siječnju i nanizala sam još dvije pobjede. Vidjelo se da sam u prilici osvojiti Globus i krenula sam po to. Nije bilo lako na kraju sezone, ali završilo je lijepo i ostvarenjem sna. To je motivacija za dalje. Imamo puno naučenih lekcija i iskustva s kojim ću ući u iduću sezonu”, komentirala je Ljutić.

Što očekuju od iduće sezone?

“Možda su moje zadnje sezone, a možda nisu. Pokazat će vrijeme. Za sada sam u karijeri ostvario dovoljno dobre rezultate da mirno mogu otići u penziju jednog dana. Međutim, mislim da sam još dovoljno dobar i zdrav da se mogu vratiti ne samo na postolja nego i na prva mjesta. Što se tiče Olimpijskih igara, taj drugi mjesec će doći. Nadam se da ću biti zdrav i pokazati svoje najbolje skijanje. Za četiri godine ću imati 37 i sigurno je da mi je sada veća šansa da osvojim medalju“, poručio je Zubčić.

Što očekuju od utrke u Soldenu?

“Solden mi nije jedna od omiljenih utrka, iskreno, ne volim je previše. Ali i ta utrka nosi 100 bodova kao i sve druge. Ove godine sam tamo trenirao dva dana i dosta dobro sam skijao. Ako ću uspjeti tako skijati opet imam se čemu nadati u toj utrci”, kaže Zubčić-

Počela je Popović skijati u petom mjesecu nakon operacije. Odgovorila je na pitanje kako se osjeća.

“Dosta sam trenirala s drugim curama, ali sve je to neopipljivo. Dugo nisam bila na utrkama. Nadam se da ću kroz utrke postupno ulaziti u sve bolju formu, ali trenutno ni ja ne znam gdje se točno nalazim, vidjet ćemo kroz početak sezone”, kaže Popović.

Ima li nekih tehničkih prilagodbi za veleslalom?

“Nema tu velikih promjena. To su sve malo manje bitne sitnice. Neke stvari oko pancerica u kojima smo testirali nove modele. Lani sam također bio zadovoljan materijalom, tražili smo se na mekšim podlogama sa soli i tu smo pronašli neka dosta bolja rješenja. Ne tražimo sekunde, nego 15-20 stotinki, ako smo uspjeli, bit će super”, odgovorio je Zubčić.