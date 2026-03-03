Skandal na pomolu: Domen Prevc suočava se s optužbama za varanje

Stigle optužbe za Slovenca.
Slavni slovenski skakač Domen Prevc čeka nastavak sezone u Lahtiju gdje bi već mogao osigurati Veliki kristalni globus, ali usput iz Poljske stižu optužbe za moguće kršenje pravila, piše Ekipa24.
Poljski mediji podigli su buru dan nakon Prevčeve šeste uzastopne pobjede na skakaonici Kulm u Bad Mitterndorfu. Tvrde da je uoči rekordnog leta prekršio pravila, pozivajući se na snimku iz televizijskog prijenosa u kojoj se vidi da, čekajući nastup, namješta opremu.
Naime, kamera je snimila Prevca kako neposredno prije skoka Japanca Ryoyua Kobayashija, navlači rukav podmajice preko lakta. U petom poglavlju pravila, koje se odnosi na donje rublje, u točki 5.2 stoji da rukav podmajice ispod kombinezona ne smije prelaziti lakat.
Za pojašnjenje su se poljski novinari obratili kontroloru opreme na natjecanju, bivšem austrijskom skakaču Mathiasu Hafeleu, a on je potvrdio da je sporni detalj vidio na televiziji, ali i istaknuo da pregledi nisu pokazali ništa problematično.
“Pregledali smo ga prije nastupa i utvrdili da je s njegovim donjim rubljem sve u redu. I nakon leta smo ga pregledali i sve je bilo uobičajeno”, izjavio je Hafele.
Na pitanje znači li samo navlačenje rukava prekršaj, Hafele nije dao potvrdu.
“U pravilima nema definicije takvog poteza”, zaključio je.
