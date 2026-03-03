Skandal na pomolu: Domen Prevc suočava se s optužbama za varanje

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Stigle optužbe za Slovenca.

Slavni slovenski skakač Domen Prevc čeka nastavak sezone u Lahtiju gdje bi već mogao osigurati Veliki kristalni globus, ali usput iz Poljske stižu optužbe za moguće kršenje pravila, piše Ekipa24.

POVEZANO Nevjerojatni Domen Prevc pobijedio u Svjetskom kupu s novim rekordom letaonice

Poljski mediji podigli su buru dan nakon Prevčeve šeste uzastopne pobjede na skakaonici Kulm u Bad Mitterndorfu. Tvrde da je uoči rekordnog leta prekršio pravila, pozivajući se na snimku iz televizijskog prijenosa u kojoj se vidi da, čekajući nastup, namješta opremu.

Naime, kamera je snimila Prevca kako neposredno prije skoka Japanca Ryoyua Kobayashija, navlači rukav podmajice preko lakta. U petom poglavlju pravila, koje se odnosi na donje rublje, u točki 5.2 stoji da rukav podmajice ispod kombinezona ne smije prelaziti lakat.

Za pojašnjenje su se poljski novinari obratili kontroloru opreme na natjecanju, bivšem austrijskom skakaču Mathiasu Hafeleu, a on je potvrdio da je sporni detalj vidio na televiziji, ali i istaknuo da pregledi nisu pokazali ništa problematično.

“Pregledali smo ga prije nastupa i utvrdili da je s njegovim donjim rubljem sve u redu. I nakon leta smo ga pregledali i sve je bilo uobičajeno”, izjavio je Hafele.

Na pitanje znači li samo navlačenje rukava prekršaj, Hafele nije dao potvrdu.

“U pravilima nema definicije takvog poteza”, zaključio je.