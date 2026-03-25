Sjajna Shiffrin osvojila Veliki kristalni globus! Ljutić sezonu završila 13. u Norveškoj

Amerikanka Mikaela Shiffrin po šesti je put u karijeri osvojila Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa u alpskom skijanju, ona je do novog trofeja stigla zauzevši 11. mjesto u zadnjoj utrci sezone, veleslalomu u Hafjellu.

Uoči zadnje utrke Shiffrin je imala 85 bodova više od druge Njemice Emme Aicher te je mogla odtati bez naslova samo da je ostala izvan kruga osvajačica medalja uz pobjedu Aicher. Nakon prve vožnje ta je mogućnost bila i realna jer je Shiffrin bila 17., a Aicher treća sa 26 stotinki zaostatka za vodećom. No, u drugoj je vožnji Shiffrin popravila plasman, ušla među najboljih 15 i tako naslovima iz 2017., 2018., 2019., 2022. i 2023. dodala ovogodišnji. Shiffrin se tako po broju osvojenih naslova u Svjetskom kupu izjednačila s dosadašnjom rekorderom, Austrijankom Annemarie Moser-Proell.

Zaključno s ovom sezonom, 31-godišnja Shiffrin ima 110 pobjeda u Svjetskom kupu, a uz šest Velikih globusa osvojila je i 12 Malih globusa za najbolju u pojedinoj disciplini (devet u slalomu, dva u veleslalomu i jedan u superveleslalomu). Usto je prošloga mjeseca osvojila i svoj drugi naslov olimpijske pobjednice u slalomu.

Nakon velike pogreške u drugoj Aicher je u srijedu zauzela 12. mjesto s dvije stotinke iza Shiffrin, pa je u konačnici Shiffrin slavila sa 87 bodova prednosti.

Pobjednica zadnje utrke sezone je Kanađanka Valerie Grenier ispred domaće skijašice Mine Fuerst Holtmann i osvajačice Malog globusa u velelsalomu Austrijanke Julije Scheib.

Hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić utrku je okončala na 13. mjestu sa 2.12 zaostatka za pobjednicom. Kao i u prvoj vožnji, dobro je odvezla gornji i donji dio staze, ali se zaostatak nakupio u srednjem dijelu.