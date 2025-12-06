Sjajna prva vožnja Zrinke Ljutić u veleslalomu u Kanadi

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nakon nastupa prvih 15 skijašica zauzima drugo mjesto u veleslalomu u kanadskom Trebmlantu.

Prvo mjesto drži skijašica Novog Zelanda, Alice Robinson s vremenom od 1:07:05. Amerikanka Mikaela Shffrin je sa startnim brojem šest uspjela ući u borbu za postolje u drugoj vožnji. Smjestila se iza Ljutić i Robinson.

Unutar sekunde zaostatka za prvim mjestom su još samo Thea Louise Stjernesund iz Norveške i Valerie Grenier iz Kanade.

Druga vožnja je na rasporedu od 20 sati.

U prva dva veleslaloma, Ljutić je zauzela sedmo i deseto mjesto, a nakon nezavršene prve vožnje u slalomu u Copper Mountainu prošlog vikenda.