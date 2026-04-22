Kranjec nakon nesreće i dalje u teškom stanju? ‘Prijatelju, samo ti preživi…’

Nakon što je objavljeno kako je u stabilnom stanju, u Sloveniji i dalje postoji neizvjesnost oko oporavka legendarnog skijaškog skakača Roberta Kranjeca.

Kako su prve izvijestile Slovenske novice, 44-godišnjaka su nakon nesreće najprije zbrinuli na mjestu događaja, zatim prevezli u Opću bolnicu Jesenice, a kasnije, zbog težine ozljeda, helikopterom Slovenske vojske i u UKC Ljubljana.

Prema dosad poznatim podacima, Kranjec je tijekom vožnje prešao na suprotnu stranu kolnika, udario u rubnik i pao te se pritom teško ozlijedio. Slovenske novice navode i da je njegovo stanje neko vrijeme bilo vrlo teško, no u posljednjim satima se, prema njihovim informacijama, ipak počelo poboljšavati.

Važan dio izvještaja odnosi se i na okolnosti nesreće. Policija je u postupku utvrdila da je biciklist vozio pod utjecajem alkohola. Alkotest je pokazao 1,19 mg alkohola po litri izdahnutog zraka, što odgovara približno 2,5 promila alkohola u krvi. Zbog prekršaja u prometu policija vodi prekršajni postupak.

Novost je potvrdio i Skijaški savez Slovenije, koji je u priopćenju naveo da je Kranjec nakon pada zadobio teže ozljede, da je njegovo stanje stabilno te da slijedi dug i zahtjevan oporavak.

“Željeli bismo vas obavijestiti da je Robert Kranjec zadobio teške ozljede nakon pada s bicikla te se trenutačno nalazi na bolničkom liječenju. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a u nadolazećim danima započet će rehabilitacija koja će biti duga i zahtjevna. U ovom trenutku Robertu su najpotrebniji mir, vrijeme za oporavak i puno pozitivne energije”, stoji u priopćenju.

Prema napisima slovenske Ekipe, stanje u kojem se nalazi Kranjec i dalje je teško, stoga još uvijek postoji strepnja o konačnom epilogu cijele priče. Poruku podrške Kranjecu poslao je Zoran Stevanović, član Državnog zbora Republike Slovenije, što je donji dom parlamenta.

“Prijatelju moj, samo ti preživi. U tvojoj veličanstvenoj karijeri preživjet ćemo i ovu jednu crnu točku”, objavio je Stevanović, koji je ujedno i predsjednik Slovenskog vaterpolskog saveza.