VIDEO / Panathinaikos u zadnjoj sekundi produžetka slomio Valenciju! Grčki velikan ima dvije meč-lopte

xAgenciaxLOFx via Guliver

Veliki su posao napravili košarkaši Panathinaikosa u uvodne dvije utakmice četvrtfinalne serije Eurolige, dva puta su slavili u gostima kod Valencije te će sada imati dvije meč-lopte na domaćem terenu za prolaz na Final Four.

Panathinaikos je pobijedio kod španjolskog sastava 107-105 nakon produžetka.

Utakmica je bila posve izjednačena, s tim da su Atenjani tijekom posljednje četvrtine poveli sa šest poena razlike. Valencia je potom u samoj završnici žestoko stisnula. Obrambeno je zaustavila Panathinaikos, a minutu i 20 sekundi prije kraja Taylor je pogodio tricu za 95-92 domaćina. Uzvratio je 52 sekunde prije kraja Osman čudesnom tricom za 95-95 te nakon toga do kraja više nije bilo koševa, premda je gostujući igrač Nunn promašio sa zvukom sirene za pobjedu.

Jednako uzbudljivo bilo je u pet dodatnih minuta gdje su također nijanse odlučivale, ali je sjajno u tim trenucima odigrao gostujući adut Hayes-Davis koji je ujedno pogodio sa zvukom sirene za konačno gostujuće slavlje 107-105.

Upravo je Nigel Hayes-Davis bio prvi strijelac Panathinaikosa s 27 poena uz 5-9 za tri poena. Dodao je tome tri asistencije i pet skokova. Kendrick Nunn je ubacio 19 poena, a Cedi Osman 16 koševa i osam skokova.

U sastavu Valencije je Jean Montero ubacio 21 poen uz šest asistencija, a Brancou Badio 15 poena, šest asistencija i pet skokova.

Košarkaši Fenerbahcea i Olympiakosa poveli su s 2-0 u četvrtfinalnim serijama Eurolige protiv Žalgirisa i Monaca čime su došli na korak do plasmana na završni Final Four turnir.

Obje su momčadi i drugi put slavile na domaćim parketima, a serije se sada sele kod njihovih suparnika, u Litvu i Kneževinu. Olympiakos je u Pireju pobijedio Monaco čak 94-64, dok je Fenerbahce bio bolji od Žalgirisa s 86-74.

Saša Vezenkov je za Olympiakos ubacio 21 poen, a tome je dodao i sedam skokova. Evan Fournier je dodao 16 poena uz pet skokova i sedam asistencija. U sastavu Monaca je Matthew Strazel postigao 10 poena uz četiri asistencije i pet uhvaćenih lopti.

Sa 17 poena iskusni je Talijan Nicolo Melli bio prvi strijelac istanbulskog sastava, a tome je dodao četiri skoka. De Colo je postigao 16, a Tarik Biberović 15 poena. U redovima litavske momčadi prednjačili su Moses Wright i Azuolas Tubelis sa po 16 poena.

