Prijetila joj je amputacija noge, a prošla je osam operacija nakon ZOI-ja: Vonn otkrila detalje oporavka

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn i dalje se fizički i emocionalno oporavlja od teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama.

Nakon složenog prijeloma lijeve noge, koji je tijekom spusta 8. veljače zamalo završio amputacijom, iza nje je već osam operacija, a čeka je još najmanje jedna kako bi se uklonio metal iz noge. Uz to, slijedi i zahvat na prednjem križnom ligamentu desnog koljena.

Zbog svega toga, 41-godišnja Vonn smatra da je eventualni povratak natjecanjima udaljen najmanje godinu i pol dana – ako se uopće odluči na taj korak.

“Iskreno, sretna sam što sam ovdje. Ne želim donositi zaključke niti nagađati što će biti. Možda ću završiti karijeru, možda se više nikada neću natjecati i to bi bilo u redu, ali trenutačno nisam u stanju donijeti takvu odluku”, rekla je Vonn.

Priznaje da bi se vjerojatno već povukla da je uspjela završiti povratničku sezonu, koja je podsjećala na njezine najbolje dane. Nakon šest godina pauze vratila se kako bi nastupila u Cortini, jednoj od svojih omiljenih staza koja je bila domaćin Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini.

No, osvajačica triju olimpijskih medalja, uključujući zlato u spustu 2010., pala je već nakon 13 sekundi utrke i zadobila težak prijelom tibije. Time je završila sezonu u kojoj je vodila u Svjetskom kupu u spustu i nije imala plasman lošiji od četvrtog mjesta.

Iako se i ranije vraćala nakon ozbiljnih ozljeda, ova je bila najteža dosad. Ukupno je imala osam operacija, gotovo koliko u cijeloj . Oporavak ide naprijed, ali sporije nego što bi željela – više nije u invalidskim kolicima, sada se kreće uz pomoć štaka, a uskoro bi trebala početi hodati na kraće udaljenosti.

“Ova je ozljeda drukčija. Obično tijekom rehabilitacije vidiš napredak, ali ovaj je oporavak težak jer ide vrlo sporo”, priznaje.

Ponovno može putovati pa je ovoga tjedna prvi put nakon ozljede boravila u New Yorku zbog kampanje “antitijela za svakoga”, a planira i kraći odmor.

Unatoč tome, budućnost ostaje neizvjesna. S liječnicima još nije razgovarala o povratku skijanju jer su trenutačno fokusirani isključivo na oporavak.

“Rekla bih da me čeka još najmanje godinu i pol dana prije nego što se mogu vratiti punom treningu u teretani. Još nisam ni otvorila temu o tome što bi značio povratak skijanju.”

Svjesna je rizika, a ni obitelj ne želi da ih ponovno preuzima. Njezin otac, još u bolnici dan nakon nesreće, poručio je da bi njezina karijera trebala završiti.

Konačnu odluku donijet će sama. Za sada je, kako kaže, u “režimu preživljavanja”, potpuno usredotočena na oporavak noge.

“Trudim se živjeti u trenutku i pronaći način da sve pretvorim u nešto pozitivno”, zaključila je Vonn.