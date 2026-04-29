FIFA donijela Viniciusov zakon, evo za što će se na SP-u dijeliti crveni kartoni

Međunarodni odbor nogometnih saveza na sjednici u Vancouveru je jednoglasno odobrio dvije promjene pravila koje je predložila FIFA.
Kako piše Times, nova pravila stupaju na snagu već na Svjetskom prvenstvu koje počinje za mjesec i pol, a jedno je pravilo nazvano “Lex Vinicius” ili Viniciusov zakon.
Novo pravilo predviđa izravni crveni karton za svakog igrača koji tijekom komunikacije s protivnikom prekriva usta. Time je provedena mjera koju je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino najavio prije nekoliko tjedana i snažno zagovarao njezino uvođenje.
Povod za ovu odluku bio je incident iz veljače tijekom susreta Benfice i Real Madrida u Ligi prvaka. Tada su Vinícius Júnior i Kylian Mbappé tvrdili da je igrač Benfice Gianluca Prestianni rasistički vrijeđao Viníciusa nazivajući ga majmunom. Međutim, njegove riječi nije bilo moguće očitati s usana jer ih je tijekom govora prekrio dresom.
Argentinski veznjak Benfice nakon provedene istrage suspendiran je na tri utakmice, no kazna je na kraju izrečena zbog homofobnog ponašanja.
