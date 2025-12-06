Sjajna Ljutić u Kanadi ostvarila drugo postolje karijere u veleslalomu

Podijeli :

(AP Photo/Robert F. Bukaty) via Guliver Image

Zrinka Ljutić ostvarila je odlično drugo mjesto na velesalomu u kanadskom Tremblantu. Ispred nje je nakon druge vožnje ostala samo Novozelanđanka Alice Robinson.

Zrinka Ljutić je nakon prve vožnje bila druga, a kad je odradila svoj drugi dio utrke znala je da će biti minimalno druga. Naime, hrvatska skijašica ušla je u cilj s malom prednosti od šest stotinki, ali to joj je bilo dovoljno za drugo postolje karijere u veleslalomu, a ukupno 10. u karijeri.

Alice Robinson bila je ipak nedostižna jer je Novozelanđanka odradila vožnju koja je bila brža 94 stotinke od Ljutić. Na trećem mjestu bila je domaća skijašica Valerie Grenier.

Sutra su na rasporedu novi velesalomi. Žene ponovno skijaju u Tremblantu od 16 sati dok će muškarci skijati u Beaver Creeku.