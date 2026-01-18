Njemica slavila ispred Vonn u superveleslalomu u Italiji

Njemica Emma Aicher pobijedila je u nedjeljnom superveleslalomu Svjetskog kupa u talijanskom Tarvisiju.

Amerikanka Lindsey Vonn zauzela je drugo mjesto (+0,27), a Čehinja Ester Ledecka bila je treća (+0,94) u zadnjem superveleslalomu prije Olimpijskih igara u Cortini i Milanu.

Za 22-godišnju Aicher to je bila četvrta pobjeda u Svjetskom kupu, druga u superveleslalomu.

POVEZANO Zubčić do slalomskog rezultata sezone u Wengenu, Rodeš do prvih bodova

“Bila sam zadovoljna svojim skijanjem od starta do cilja. U posljednje vrijeme radila sam nekoliko grešaka, ali danas se sve prilično dobro posložilo”, rekla je Aicher.

Vonn (41) tako je u svih osam svojih utrka ove sezone završila među prve četiri, a samo jednom je promašila postolje.

“Malo me živcira što je jučer i danas bilo tako blizu prvog mjesta. Nadam se da ću u Cortini imati te desetinke sekunde na svojoj strani“, rekla je Vonn, koja je u subotnjem spustu završila treća.

U poretku discipline Talijanka Sofia Goggia, koja je bila šesta danas, vodi ispred Vonn i Novozelanđanke Alice Robinson, koja se čini neozlijeđenom nakon pada na cilju današnje utrke.