Najbolji ikad se ozlijedio i prekinuo čudesan niz, ostao je bez finala

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Pobjednički niz Johannesa Hoesflota Klaeba zaustavljen je u polufinalu sprinta klasičnim načinom za Svjetski kup u skijaškom trčanju u norveškom Drammenu, jer je aktualni šesterostruki olimpijski pobjednik sudjelovao u padu četvorice trkača te ostao bez plasmana u finale.

Na uskoj, improviziranoj stazi, američki trkač Ben Ogden je na blagom spustu u zavoju svojom skijom nagazio na Klaebovu, izgubio ravnotežu i pao, pokupivši pritom i najboljeg trkača svijeta te još dvojicu natjecatelja.

Klaebo je nakon pada ostao ležati držeći se za glavu i napustio je stazu u pratnji liječničkog osoblja. Zasada još nije poznato koliko je teška ozljeda i hoće li sjajni norveški trkač biti sposoban za nastup u utrci na 50 kilometara slobodnim načinom koja će za dva dana biti održana u Oslu.

U oslabljenoj konkurenciji do svoje prve pobjede u Svjetskom kupu došao je Norvežanin Ansgar Evensen. U ženskoj konkurenciji je slavila Šveđanka Jonna Sundling.

Vodeća u Svjetskom kupu, Amerikanka Jessie Diggins, nije se plasirala u finale, ali je osvojila nova 63 boda i u posljednje četiri utrke u sezoni ulazi s 275 bodova više od drugoplasirane Šveđanke Moe Ilar, jedine koja još matematički može spriječiti 34-godišnju američku trkačicu da treću godinu zaredom, a četvrti put u karijeri osvoji Veliki kristalni globus.