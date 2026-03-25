Meillard nedodirljiv, Kolega 22. nakon prve vožnje slaloma u Norveškoj

Olimpijski pobjednik u slalomu otprije mjesec dana, Švicarac Loic Meillard vodeći je nakon prve vožnje slaloma za Svjetski kup u Hafjellu, posljednje utrke sezone, dok je hrvatski predstavnik Samuel Kolega zauzima 22. mjesto sa 4.25 sekundi slabijim vremenom.

Meillard je odlično iskoristio dobsr startni broj 2 te nakon prve vožnje ima 67 stotinki bolje vrijeme od drugog Norvežanina Henrika Kristoffersena , koji je startao s brojem 1, ali i napravio veliku pogrešku, dok treći Norvežanin Timon Haugan zaostaje 79 stotinki.

U borbi za Mali kristalni globus u slalomu ostali su Norvežani Atle Lie McGrath i Brazilac Lucas Braathen, prije ove utrke McGrath ima 41 bod prednosti te ga šesto mjesto nakon prve vožnje gura u ulogu favorita jer je Braathen peti, odnosno nadoknadio bi samo pet bodova zaostatka. No, razlika u vremenu je 50 stotinki u korist Braathena koji stoga ima veću priliku za napredak u drugoj vožnji.

Po razrovanoj stazi Kolega je sa startnim brojem 23 gubio oko sekunde od jednog prolaznog vremena do drugog pa će u drugoj vožnji imati težak zadatak ubaciti se među prvih 15 koji osvajaju bodove.

Druga vožnja na programu je od 13.30 sati.