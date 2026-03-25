McGrath osvojio prvi Mali kristalni globus, Kolega bez bodova u zadnjoj utrci sezone

Norvežanin Atle Lie McGrath osvajač je Malog kristalnog globusa namijenjenog najboljem slalomašu sezone u Svjetskom kupu u alpskom skijanju, on je do svog prvog naslova stigao osmim mjestom u zadnjoj utrci sezone održanoj u Hafjellu.
McGrath je uoči zadnje utrke sezone imao 41 bod više od drugog Brazilca Lucasa Braathena, a nakon prve vožnje je bio šesti, dok je Braathen držao peto mjesto. Kada je ušao u cilj, McGrath je bio četvrti te se činilo kako je otvorio priliku Braathenu, koji je slijedio, da ga pretekne.
No, Braathen je “haklao” vrata te je McGrath mogao početi slaviti. Prije mjesec dana na ZOI u Bormiju McGrath je bio vodeći nakon prve vožnje, ali tada je on ostao bez plasmana zbog pogreške, dok je zlato osvojio Švicarac Loic Meillard.
U konačnici je McGrath osvojio 584 bodova u slalomu, na drugo mjesto se probio Francuz Clement Noel sa 520, dok je Braathen završio treći sa 511.
Pobjednik utrke u Hafjellu je Norvežanin Timon Haugan sa 44 stotinke prednosti ispred drugog Meillarda, odnosno 1.09 sekundi ispred trećeg Finca Eduarda Hallberga.
Jedini hrvatski skijaš koji je nastupio u srijedu Samuel Kolega ostao je bez bodova zauzevši 18. mjesto sa 2.27 sekundi zaostatka za pobjednikom. Kolega je na samom startu drughe vožnje napravio veliku pogrešku, umalo izletio sa staze, a to ga je u konačnici koštalo i mogućeg boljeg plasmana, možda čak i ulaska među 15 najboljih koji su osvojili bodove. Na kraju sezone je sa 94 boda zauzeo 24. mjesto u redoslijedu slalomaša.
