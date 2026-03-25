McGrath osvojio prvi Mali kristalni globus, Kolega bez bodova u zadnjoj utrci sezone

Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Norvežanin Atle Lie McGrath osvajač je Malog kristalnog globusa namijenjenog najboljem slalomašu sezone u Svjetskom kupu u alpskom skijanju, on je do svog prvog naslova stigao osmim mjestom u zadnjoj utrci sezone održanoj u Hafjellu.

McGrath je uoči zadnje utrce sezone imao 41 bod više od drugog Brazilca Lucasa Braathena, a nakon prve vožnje je bio šesti, dok je Braathen držao peto mjesto. Kada je ušao u cilj, McGrath je bio četvrti te se činilo kako je otvorio priliku Braathenu, koji je slijedio, da ga pretekne. No, Braathen je "haklao" vrata te je McGrath mogao početi slaviti. Prije mjesec dana na ZOI u Bormiju McGrath je bio vodeći nakon prve vožnje, ali tada je on ostao bez plasmana zbog pogreške, dok je zlato osvojio Švicarac Loic Meillard.