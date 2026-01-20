Ljutić u Kronplatzu lovi bolju formu: Evo koji startni broj ima

Podijeli :

(AP Photo/Pier Marco Tacca) via Guliver Image

U utorak od 10 sati i 30 minuta počinje prva vožnja veleslaloma u talijanskom Kronplatzu. Na startu utrke Hrvatsku će predstavljati Zrinka Ljutić koja ove godine ne skija u najboljoj formi.

Nalazi se na 15. mjestu u Svjetskom kupu, a na posljednjem veleslalomu bila je tek 22. No, ove godine ima i drugo mjesto iz Tremblanta pa sigurno ima rezerve u svom skijanju.

U Kronplatzu će Ljutić startati kao sedma, odnosno kao posljednja iz prve jakosne skupine skijašica.

Prva vožnja je na rasporedu u 10 sati i 30 minuta, a druga od 13 sati i 30 minuta.