Ljutić realna nakon osmog mjesta: ‘Nije bilo idealno, imam dosta posla sa slalomom’

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver Images

Zrinka Ljutić je osvajanjem osmog mjesta na slalomu u austrijskom Semmeringu prekinula niz od tri utrke bez plasmana u disciplini u kojoj je aktualna pobjednica Svjetskog kupa, ali je za pobjednicom Mikaelom Shiffrin zaostala za čak 3.75 sekundi.

“Nije bilo idealno, u prvoj vožnji nije to bilo moje pravo skijanje. Druga je bila bolja, imala sam neke bolje segmente, bolje sam se osjećala i uspjela sam preuzeti vodstvo. Na kraju, osmo mjesto i idemo dalje”, izjavila je najbolja hrvatska skijašica koja je prije godinu dana u Semmeringu ostvarila svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu i započela put prema osvajanju Malog kristalnog globusa.

Nakon Semmeringa je u prošloj sezoni pobijedila i u Kranjskoj Gori, gdje će u nadolazećem vikendu ponovno biti u borbi za bodove. Zrinka Ljutić je svjesna da još nije na razini na kojoj je željela biti.

“Idemo dalje na trening, imam dosta posla sa slalomom. Na tome je glavni fokus. Sljedeća utrka je već za tjedan dana”, poručila je najbolja hrvatska skijašica.

Osim po novoj pobjedi Mikaele Shiffrin, pete u ovoj sezoni, 106. u karijeri i 69. u slalomskim utrkama za Svjetski kup, ovogodišnji slalom u Semmeringu ostat će upamćen po izrazito teškoj stazi, zbog oštećenja snježne površine.

Zbog toga je od 79 skijašica sa startne liste samo njih 40 stiglo do cilja u prvoj vožnji, a za ulazak u drugu vožnju dovoljan je bio i zaostatak od gotovo šest sekundi (+5.94), najveći zabilježen u posljednjih 25 sezona Svjetskog kupa.