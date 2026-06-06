Antonelli nakon prvog pole positiona u Monaku: ‘To je bio čarobni krug’

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(Photo by Alessandro Martellotta/Hasan Bratic/DeFodi Images) via Guliver Image

Talijanski vozač Kimi Antonelli u Mercedesu osvojio je pole position za Veliku nagradu Monaka, šestu utrku ovogodišnjeg prvenstva Formule 1. Mladi Talijan bio je najbrži u subotnjim kvalifikacijama na ulicama Monte Carla te će u nedjelju krenuti s prve startne pozicije.

Vodeći vozač ukupnog poretka stigao je do četvrtog pole positiona u prvih šest utrka sezone. U završnim trenucima kvalifikacija nadmašio je četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena iz Red Bulla te sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona u Ferrariju.

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“To je jedan od onih krugova koje nazivate čarobnim krugom. Uspio sam sve spojiti i nevjerojatno je. Bilo je stvarno blizu s Maxom Verstappenom. Hvala cijelom timu jer smo jučer malo zaostajali u tempu, a danas smo uspjeli pronaći te desetinke koje su nam nedostajale”, komentirao je mladi talijanski vozač.

Antonelli je nakon završetka kvalifikacija burno proslavio uspjeh preko timskog radija, a najbrže vrijeme osigurao je s prednošću od svega 43 tisućinke sekunde ispred Verstappena.

Domaći adut Charles Leclerc, zauzeo je četvrto mjesto. Peto vrijeme ostvario je Isack Hadjar, dok je George Russell, drugoplasirani u ukupnom poretku, završio tek šesti.

Aktualni svjetski prvak i prošlogodišnji pobjednik utrke Lando Norris startat će iz četvrtog reda, zajedno s timskim kolegom iz McLarena Oscarom Piastrijem.

Velika nagrada Monaka na rasporedu je u nedjelju s početkom u 15 sati, a vozi se tradicionalno ulicama Monte Carla.