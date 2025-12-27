Ljutić popravila plasman, ali ostala izvan topa 10. U nedjelju nova prilika u slalomu

Podijeli :

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver Images

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić osvojila je 13. mjesto u veleslalomu u austrijskom Semmeringu.

Ljutić je nakon prve vožnje sa startnim brojem 7 zauzela 17. mjesto u poretku s 2.16 sekundi zaostatka za vodećom Sarom Hector iz Švedske.

U drugoj je vožnji u cilj doskijala kao drugoplasirana, u tom trenutku s četvrtim vremenom druge vožnje. To joj je bilo dovoljno za ukupno 13. mjesto s 2.50 sekunde zaostatka za pobjednicom Julijom Scheib iz Austrije koja je bila druga nakon prve vožnje.

Zrinka je prethodno u sezoni bila druga i sedma u Tremblantu pa opet sedma u Copper Mountainu te 10. u Söldenu.

Drgua je ukupno završila Camille Rast (+0.14), a treća Hector (+0.40). Vodeća u poretku veleslaloma Alice Robinson, izletjela je sa staze u prvoj vožnji.

Scheib je ovom pobjedom preskočila Robinson i preuzela vodstvo u poretku veleslaloma s 380 bodova, dok je Ljutić pala s trećeg mjesta na peto i ima 198 bodova.

U ukupnom poretku vodi Amerikanka Mikaela Shiffrin s 598 bodova, ispred Alice Robinson (484) i Camille Rast (423). Ljutić je 12. s 238 bodova.

U nedjelju se u Semmeringu s početkom u 14:15 sati vozi slalom na kojem je Ljutić prošle godine u toj istoj disciplini ostvarila prvu pobjedu karijere u Svjetskom kupu. Nastupit će i druga hrvatska predstavnica Leona Popović.