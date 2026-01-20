Ljutić loše odskijala veleslalom i ostala bez druge vožnje u Kronplatzu

Podijeli :

(AP Photo/Pier Marco Tacca) via Guliver Image

Zrinka Ljutić ponovno je odradila lošu vožnju te je u cilj ušla s više od četiri sekunde zaostatka (+4:41). Tako je završila na posljednjem mjestu nakon svoje vožnje te je ispala iz konkurencije za drugu vožnju.

Zrinka Ljutić je sa starta krenula kao sedma, a hrvatska skijašica ponovno nije odradila dobru vožnju. Već nakon prvog prolaza zaostatak je bio veći od pola sekunde, a do kraja je to naraslo i do četiri sekunde i 41 stotinke.

U tom trenutku je prva bila Šveđanka Sara Hector, druga je bila Švicarka Camile Rast, a na trećem mjestu je bila Austrijanka Julia Scheib.

Nakon 34 skijašice Ljutić je bila na 31. mjestu te je tako ostala bez druge vožnje u Kronplatzu.