Ljutić ipak bez postolja u Areu, Austrijanka osvojila Mali kristalni globus

Podijeli :

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Austrijanka Julia Scheib pobjednica je veleslaloma za Svjetski kup održanog u Areu, a svojom je petom ovosezonskom pobjedom osigurala i Mali kristalni globus namijenjen najboljoj u u ovoj disciplini, dok je Zrinka Ljutić utrku okončala na šestom mjestu s 2.32 sekunde slabijim vremenom.

Scheib je bila druga nakon prve vožnje iza Švicarke Camille Rast, jedine koja joj je još mogla zaprijetiti u ukupnom redoslijedu. Nakon što je Austrijanka preciznom drugom vožnjom preuzela vodstvo u cilju, Rast je krenula u svoj drugi nastup s mnogo rizika što joj se osvetilo te je nakon velike pogreške morala odustati.

Drugo je mjesto stoga zauzela Amerikanka Paula Moltzan sa 36 stotinki zaostatka za Scheib, a treće Novozelanđanka Alice Robinson sa 75 stotinki zaostatka.

Ljutić, koja je bila peta nakon prve vožnje, na startu je druge napravila jednu veću pogrešku koja ju je koštala dosta vremena i u konačnici boljeg plasmana.

Scheib je sa 660 bodova nedostižna na vrhu redoslijeda veleslalomašica, utrku prije kraja ima 189 bodova više od druge Rast, odnosno 231 više od treće Šveđanke Sare Hector. Ljutić je sa 247 bodova osma veleslalomašica svijeta.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Shiffrin, peta u subotu u Areu, sa 1186 bodova, 120 manje ima druga Njemica Emma Aicher, četvrta iz subotnjeg veleslaloma, a 223 manje treća Rast. Ljutić je 24. sa 326 bodova.