Ljutić čeka borba za Top 10 u drugoj vožnji, Shiffrin opet nedodirljiva

Podijeli :

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Zrinka Ljutić i Leona Popović u češkom Špyndleruvum Mlynu skijaju posljednju slalomsku utrku uoči Olimpijskih igara u Milanu i Cortini.

Nakon prve vožnje uvjerljivo je vodeća Mikaela Shiffrin. Druga je Švicarka Wendy Holdener s 1.26 sekundi zaostatka, dok je treća Njemica Emma Aicher s 1.47 sekundi zaostatka.

Zrinka Ljutić je nakon subotnjeg ispadanja u veleslalomu, završila prvu utrku slaloma na 13. mjestu (nako 40 skijašica), dok je Leona Popović imala zaostatak od 4.19 sekundi što nije dovoljno za drugu vožnju.