Jedna od najboljih skijašica svijeta se napokon vraća na snijeg

xVesaxMoilanenx via Guliver Image

Slovačka skijaška zvijezda Petra Vlhova konačno se vraća skijanju nakon višemjesečne rehabilitacije i dvije operacije koljena, izvještava slovačka novinska agencija TASR.

Olimpijska prvakinja u slalomu iz 2022. godine održat će svoje prve treninge na ledenjaku Stelvio u Italiji ovog tjedna uoči nove olimpijske sezone. Vlhova se posljednji put natjecala prije 20 mjeseci, kada se ozlijedila u svom rodnom gradu Jasni, a sada trenira pod vodstvom novog glavnog trenera Mateja Gemze, potvrdio je TASR-u njezin voditelj tima Richard Galovič.

“Ovo je prekretnica, rezultat dugog i odlučnog napora”, rekao je Galovič.

“Trebalo je nevjerojatno dugo, a Petra je bila u sličnoj situaciji prije godinu dana, kada smo mislili da je spremna za povratak elitnim utrkama. Ali prije više od šest mjeseci morala je na još jednu operaciju. To je bio jedini način da sigurno napreduje kroz trenažno opterećenje.”

Galovič je rekao da je Vlhova ispunila sve zahtjeve svojih liječnika i fizioterapeuta.

“Sada napokon ima službeno dopuštenje za povratak skijanju. Ovo je trenutak iz snova nakon tako dugog, složenog i fizički i mentalno zahtjevnog oporavka. Ali najteži dio je tek pred nama. Petra i naš tim imaju puno posla pred nama.“

Vlhova će se ovog tjedna vratiti na snijeg na Stelviju, gdje će proći sedmodnevni trening. Prvi cilj nije priprema za natjecanja, već vraćanje udobnosti na snijegu i dosljednosti u nastupima.

“Trebat će joj najmanje 50 kvalitetnih dana treninga na snijegu prije nego što možemo početi razmišljati o usporedbama ili startnim listama“, objasnio je vođa tima.

“Ipak, nevjerojatna je prekretnica prenijeti trening s teretane, staze, bicikla i bazena na skijanje. Ovo je vrlo važan korak za nas.“

Slovakinja je osvojila Kristalni globus u sezoni 2020./21., a ima i šest medalja sa svjetskih prvenstava, uključujući jednu zlatnu. Godine 2022. postala je prva Slovakinja koja je osvojila olimpijsko zlato u alpskom skijanju u Pekingu.