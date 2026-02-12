Franjo rastura na Igrama: ‘Potpuno je nadrealno ovo što mi se događa’

Podijeli :

Švicarski skijaš Franjo von Allmen definitivno će pamtiti ZOI 2026.

Švicarac je dosad uzeo tri zlata na ‘čizmi’, nakon spusta i ekipne kombinacije, jučer je osigurao zlatnu medalju i u superveleslalomu.

Samo su dva skijaša prije njega jedne Igre napustila s tri zlata– Austrijanac Toni Sailer i Francuz Jean-Claude Killy. I jedna skijašica, naša Janica Kostelić, koja je u Salt Lake Cityju 2002. uz tri zlata osvojila i srebro.

Sam Franjo još uvijek ne vjeruje što je ostvario…

“Trenutačno se osjećam kao da sanjam i samo se nadam da se neću probuditi”, rekao je Švicarac i dodao:

“Bio bih presretan i s jednim zlatom. Potpuno je nadrealno ovo što mi se događa.”

Nije se nadao zlatu u superveleslalomu:

“Ni slučajno. Možda sam imao malo sreće sa stazom, sa snijegom, startnim brojem. Možda je staza bila sporija nakon mene. Mislim da bismo mogli reći da su ovo savršene Igre za mene, a siguran sam da će mi nakon nekoliko dana, kad doista shvatim što se dogodilo, postati još posebnije”, zaključio je von Allmen.