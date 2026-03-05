Fantastična Slovenka osvojila treći uzastopni Veliki kristalni globus u skijaškim skokovima

Slovenska skakačica na skijama Nika Prevc 10 je dana prije svog 21. rođendana osigurala svoj treći uzastopni Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa slavljem na natjecanju u Lahtiju u četvrtak.
Prevc je do 15. ovosezonske, a 37. pobjede u karijeri u Svjetskom kupu stigla skokovima od 128,5 i 124,5 metara što joj je osiguralo 296.7 bodova, 14.2 više od druge Norvežanke Anne Odine Stroem, dvostruke olimpijske pobjednice s prošlomjesečnih ZOI u Predazzu, koja je skočila 123,0 i 121,5 metara, dok je treće mjesto zauzela Japanka Nozomi Maruyama sa 270.8 bodova (123,5 i 120,5 metara).
Šest natjecanja prije završetka sezone Prevc ima 2196 bodova, nedostižnih 642 više od druge Maruyame, dok treća Austrijanka Lisa Eder ima 1358 bodova.
