Fantastična Slovenka osvojila treći uzastopni Veliki kristalni globus u skijaškim skokovima

xPetrixKorteniemix via Guliver

Slovenska skakačica na skijama Nika Prevc 10 je dana prije svog 21. rođendana osigurala svoj treći uzastopni Veliki kristalni globus namijenjen ukupnoj pobjednici Svjetskog kupa slavljem na natjecanju u Lahtiju u četvrtak.

Prevc je do 15. ovosezonske, a 37. pobjede u karijeri u Svjetskom kupu stigla skokovima od 128,5 i 124,5 metara što joj je osiguralo 296.7 bodova, 14.2 više od druge Norvežanke Anne Odine Stroem, dvostruke olimpijske pobjednice s prošlomjesečnih ZOI u Predazzu, koja je skočila 123,0 i 121,5 metara, dok je treće mjesto zauzela Japanka Nozomi Maruyama sa 270.8 bodova (123,5 i 120,5 metara).

Šest natjecanja prije završetka sezone Prevc ima 2196 bodova, nedostižnih 642 više od druge Maruyame, dok treća Austrijanka Lisa Eder ima 1358 bodova.