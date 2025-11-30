Evo koliko je Zrinka Ljutić zaradila sjajnom drugom vožnjom u Cooper Mountainu

Novozelanđanka Alice Robinson slavila je u veleslalomu Svjetskog kupa u Copper Mountainu, dok je Zrinka Ljutić završila na sedmom mjestu s 1.55 sekundi zaostatka.
Ljutić je u drugoj vožnji znatno popravila dojam – trećim vremenom napredovala je s 14. na 7. mjesto.
To joj je drugi rezultat sezone nakon šestog mjesta u Leviju.
U SAD-u je osvojila 5820 švicarskih franaka (oko 6200 eura), a ukupno je ove sezone zaradila 16.300 franaka, odnosno oko 17.500 eura.
