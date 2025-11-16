Četiri hrvatska skijaša na startu slaloma u Leviju

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Nakon subotnjeg nastupa skijašnica, nedjelja je rezervirana za skijaše, koji će u finskom Leviju loviti prve slalomske bodove u novoj sezoni

Hrvatska će imati četiri predstavnika u prvoj vožnji koja počinje u 10 sati. Sa startnim brojem 14 krenut će Samuel Kolega. Filip Zubčić ima broj 21, dok će Istok Rodeš krenuti 33.

Hrvatsku će predstavljati i Tvrtko Ljutić, a on će sa starta krenuti s brojem 73.

U prvoj vožnji trebali bi vidjeti 81 skijaša.

Druga vožnja starta u 13 sati.