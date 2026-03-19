Letica za SK otkrio kako gleda na povratak u reprezentaciju, ali i planira li se ovog ljeta vratiti u Hajduk

Nakon više od sedam godina u reprezentaciju je pozvan golman Karlo Letica koji će zamijeniti Dominika Kotarskog. Leticu pratimo na Sport Klubu u švicarskom Lausanneu, a našoj se Ines Švagelj javio s očekivanjima od okupljanja u Orlandu, otkrio je kako vidi povratak među Vatrene, ali i slijedi li skori povratak u HNL, točnije u Hajduk.

Stigao je taj poziv u reprezentaciju Hrvatske za pripremne utakmice u Orlandu, u Americi. Kakav je osjećaj, jeste li očekivali?

“Dobar dan svim gledateljima Sport Kluba. Pa naravno, naravno da je jedno veliko iznenađenje bilo za mene u biti ući u uži krug reprezentacije. I baš nekako koliko god je to blizu, na pretpozivu si i sve, kad dođe taj poziv osjetiš veliko nekakvo i olakšanje i u drugu ruku i teret. Naravno da je san snova koji može postati za svakog Hrvata je da zaigraš za reprezentaciju, tako i za mene. U svakom slučaju iznenađenje… Jesam li se nadao? Jesam i nisam. Ali nekako je kad se sve to se u biti obistinilo, velik… kako da kažem, velik ampact emocija i svega pozitivnog što se može očekivati i desiti.”

Kako je izgledao trenutak kada ste dobili taj poziv? Tko Vam je priopćio uopće tu vijest?

“Nazvao me Marjan Mrmić, trener golmana u reprezentaciji i onda smo porazgovarali, priopćio mi je da, da je Dominik, da ima obiteljsku situaciju. I da jesam li ja zainteresiran da odem s njima u Ameriku. Na što sam ja odgovorio da to uopće nema pitanja, da se to podrazumijeva, da sam tu za reprezentaciju u svakom trenutku i za bilo kakvu akciju, tako da to nije trebalo biti pitanje. A desilo se da smo baš poslije pretposljednje to jest, zadnje pobjede koju smo imali protiv Grasshoppersa, dobili smo nakon dugo vremena smo dobili dva slobodna dana, otišli smo ja i žena u Barcelonu i šetali uz obalu i onda je došao poziv.”

Znači, nije moglo ljepše…

“Put u Barcelonu nije mogao ljepše, ljepše doći, ljepše se završiti.”

Strpljen spašen rekli bismo, čekali ste nekih sedam i pol godina sada već. Jeste li već izgubili pomalo nadu ili ste znali da će doći kad-tad?

“Pa ne bih rekao da sam izgubio nadu, jer opet na kraju krajeva za reprezentaciju moraš pokazivati određenu kvalitetu. Moraš igrati u dobrom klubu, naravno i moraš imati konstantu. Tako da s te strane, meni je samo bilo pitanje hoće li se dogoditi sada ili nekad poslije. Naravno desilo se sada, gdje je stvarno perfektan trenutak i sve. Tako da nikad nisam gubio nadu, jedino što sam imao u tome svemu je motiv da se vratim. I da pokažem da mogu tu se zadržati i duže, i to sve. Naravno još nije trenutak da ja potvrdim, to je, ušao sam u uži krug, tu ostajem. Ja ću dati sve od sebe. Tu je naravno izbornik i stožer da odluče na kraju krajeva i tko će i kako ići na, na Svjetsko.”

Koji su sad neki osobni ciljevi s reprezentacijom u Orlandu?

“Pa ukoliko se desi prilika da se upiše koja minuta bio bih izuzetno, izuzetno ponosan, zadovoljan, sretan. Sve, sve pozitivno što se može nabrojati. Ali isto tako, i ako ne dođe, nema ljutnje nikakve. Jednostavno tu sam za reprezentaciju, u kakvoj god situaciji, u kakvom god… ne znam, treba li igrati, ne treba, treba li biti pozvan 100 puta ne zaigrati, stvarno nemam nikakvih problema s tim. Tako da jednostavno to je reprezentacija, to se ide sa, ideš tamo sa srcem.Ako je tvoj zadatak da, da budeš tamo, moraš biti tamo, moraš dati sve od sebe. Ukoliko dođu minute za igrati, super. Uopće ne trebamo dovoditi u pitanje angažman koji će biti. Tako da jednostavno, bilo bi lijepo, ispunjenje još jednog sna naravno, ali mislim da ima još vremena i da, da to ne treba biti nekakav prioritet.”

Jeste li već pričali s izbornikom Dalićem ili čekate to okupljanje? Što ćete mu reći prvo?

“Mislim s izbornikom nisam pričao. Još… Sigurno ćemo popričati na okupljanju, tako da, pa nema što. On je šef, on odlučuje. Nemam ja tu šta govoriti. Mislim to je, svatko svoj dio posla odradi i svi mirni.”

Kako vidite konkurenciju? Evo Livaković se sada vratio u Dinamo, Pandur igra sjajno u dresu Hulla. Kako ih vidite?

“Pa Dominik se vratio u Dinamo, ponovo je ušao u svoj ritam utakmica i sve to. Mislim da ne trebamo tu puno komentirati. Sama javnost i svi koji prate nogomet znaju što je Dominik i napravio za reprezentaciju. I što i dan danas naravno i dalje radi. Tako da mislim da to ne treba uopće dovoditi u pitanje. S Ivorom se još poznajem kad smo bili zajedno u Italiji. Ma super, super dečko, super naravno imaju super rezultat u Championshipu. Neka nastavi i želim mu stvarno da, da ukoliko je to moguće da izbore ulazak u Premiership. I mislim, konkurencija… Ja ne bih to nazvao niti tako konkurencijom nego jednostavno tu su tri golmana nevezano jesam li ja ili netko drugi, ili treći. Ili, nebitno tko, jednostavno to je jedan mali tim unutar tima, koji bi trebao funkcionirati zajedno pogotovo za, za takva velika natjecanja koja nas čekaju na kraju krajeva.”

Je li sad Vaš život, kao što pjesma Dina Merlina kaže, skoro pa savršen nakon ovog poziva?

“Pa bio je naravno i prije. Ali s ovim pozivom još je to dodatno dodalo tu nekakvu i vrijednost, i ispunjenje i na kraju krajeva onog mog rada, i svega skupa na sav moj trud. I same moje utakmice već u protekle tri sezone tu u Švicarskoj, tako da stvarno što sam rekao došlo je u najboljem trenutku i za pronalazak novog kluba, koji bi se trebao desiti u nekakvom skorom periodu, jer ističe mi ugovor. Tako da doći će sigurno do promjene sredine. Tako da reprezentacija i na kraju krajeva pripomoći će tome svemu da možda i bude neki bolji klub koji će me angažirati na kraju krajeva za buduće sezone.”

Vas i švicarsku ligu pratimo na Sport Klubu. Kako vidite ovu sezonu u Lausanneu, osobno, ali i ovako momčadski? Na sredini ste tablice, još tri kola do kraja, slijedi playoff?

“Pa ovako, ja bih što se tiče prvenstva, prvenstvo je izuzetno zanimljivo. Izuzetno izjednačeno, jednostavno svatko može pobijediti svakoga i to je naravno na kraju krajeva interesantno i publici, svima. A s druge strane, mi ove sezone… napravili smo stvarno povijesni rezultat nakon dvadeset i nešto godina smo ušli u europsko natjecanje, u Konferencijsku ligu. Prošli skupine, to ne znam sad točno koliko ali još unazad ja mislim 30 godina da nisu to uspjeli izboriti. Tako da s te strane smo odradili jednu izuzetno dobru sezonu kroz to europsko natjecanje. Ali zato smo kaskali u prvenstvu gdje smo na dosta utakmica smo prosuli bodove koje nismo trebali prosuti. Koji su nas na kraju krajeva sada i malo udaljili od tog playoffa kojem smo se potajno nadali da ćemo uspjeti igrati na dva fronta i da ćemo uspjeti u biti dva fronta zadržati na jako visokom nivou.”

Da se vratimo i na reprezentaciju. U Orlandu vas čekaju i teški ispiti protiv Kolumbije i Brazila. Kako vidite reprezentacije Kolumbije i Brazila? Znamo da sada Ancelotti nije pozvao ni Neymara u brazilsku nogometnu reprezentaciju. Kolumbija ima Jamesa Rodrigueza, Durana…

“Pa ne, bit će stvarno super dvije utakmice pune kvalitete i jednostavno, mislim da i Kolumbija i Brazil da su izuzetno kvalitetne reprezentacije i na kraju krajeva Hrvatska koja je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da će biti jako, jako zanimljive utakmice u svakom pogledu.”

Nadate li se da ćete se možda barem zalaganjem na treninzima, izboriti tu vizu za Ameriku?

“Pa gledajte s moje strane ja ću napraviti sve što mogu napraviti da odem na prvenstvo. Naravno, to je i sportski, i gledano i igrački da ja pokušam napraviti i kroz treninge, i kroz možda nekakvu priliku koja se ponudi. Pokušati izboriti odlazak na prvenstvo i ja ću tu dati sve od sebe. A sad, ta na kraju krajeva odluka ne pada na mene da ja sam sebe pozovem ili, ili nešto. Jednostavno tu izbornik ima svoje pravo i na kraju krajeva i odgovornost koga će povesti i tko će ići na Svjetsko prvenstvo što je po meni najnormalnije. Što sam već i rekao da, jednostavno, ja ću biti tu na raspolaganju u, u svakoj situaciji, što god da se desi, tako da, jednostavno, što, što bude bude. Ne, ne opterećujem se tim stvarima. Naravno, bio bi san, predivan završetak sezone, i sve da se ode na Svjetsko prvenstvo, ali isto tako i na pretpozivu, i dalje ponosan, i što na kraju krajeva sam dio, toga svega. Na širem spisku, ali i dalje sam, i dalje dio reprezentacije.”

Rekli ste na ljeto Vam istječe ugovor sa klubom, tražite novu sredinu. Rekli ste mi prije, mislim da dvije sezone, da biste se jednog dana voljeli vratiti u Hajduk. Je li ovo ljeto to ljeto? Kakvi su neki planovi nakon ljeta?

“Pa, iskreno trenutna situacija i trenutne moje nekakve želje su povratak u Ligu petice. I tamo nekako zadobiti kontinuitet i na kraju krajeva i pokušati se i okušati u tom nekakvom rangu. Pa ćemo vidjeti ako uspije bilo bi super. Ako ne, bit će nešto drugo. U svakom slučaju to, to su nekakvi moji ciljevi i želje. Pa ćemo vidjeti što će se desiti. A za Hajduk, mislim da Hajduk sad ima super golmana, kojemu bi trebali dati malo podrške i zadržati ga što duže mogu, naravno u nekakvom pogledu odrastanja. Da mu pruže zdravo odrastanje i na kraju krajeva mislim da će Toni isto tako izaći iz Hajduka i napraviti jedan od boljih transfera, kao što smo već unazad golmani Hajduka radili.”

I evo za kraj kratko da se dotaknemo i tog HNL-a. Hajduk je 10 bodova iza vodećeg Dinama. Kako vidite HNL, je li pratite?

“Pa pratim, pratim naravno, ovaj zadnji derbi malo, malo me pogodio ali… tako de mislim šteta jer, puno turbulencija u klubu. Naravno da imaju odraza na momčad na kraju krajeva koja je i mlada i koja se još treba i, ja bih čak i rekao i uigrati do kraja da možemo mi očekivati nešto više od nje. Šteta što stvarno isto u Hajduku kao što smo i mi u dosta situacija su prosuli bodove, koje nisu trebali prosuti i na kraju krajeva se bodovna razlika osjeti čak i prije kraja prvenstva kao što je situacija trenutno s Hajdukom. Mislim, krivo mi je jer mislim da imaju kvalitetu, mislim da mogu više, ali na kraju krajeva rezultat koji pokazuje, drugačije je.”