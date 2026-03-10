Dalić aktivirao pretpoziv bivšem vrataru Hajduka, evo umjesto koga upada

Podijeli :

xCarlaxBoticax Sportspressphoto_SPR97995 via Guliver

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv vrataru Karlu Letici za okupljanje Vatrenih za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila koje će biti odigrane u Orlandu.

Vratar Lausanne-Sport Karlo Letica priključit će se reprezentaciji umjesto Dominika Kotarskog koji će zbog obiteljskih razloga propustiti ovo okupljanje.

Dalić objavio popis za Kolumbiju i Brazil, devetorica na pretpozivu! VIDEO / Dalić ga je uvrstio na posljednji popis reprezentacije, a sada je oduševio protiv Basela

Letica je 15 puta nastupao za selekcije mlađih uzrasta te je već sudjelovao na okupljanjima A reprezentacije, za koju još nije upisao prvi nastup.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije “Put do 26”, a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige, prenosi HNS.