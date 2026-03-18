‘Hajduku treba nešto između Garcije i Gattusa! Jedan je igrač budućnost kluba, a dugo nije bilo veznjaka poput Stojkovića’

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela / hajduk.hr

Rođeni Splićanin Srđan Mladinić Zujo u svojoj je nogometnoj karijeri igrao između ostalih u dva najbolja i najpoznatija hrvatska kluba. Sa Poljuda gdje ga je iz Parka mladeži doveo Ivan Katalinić otisnuo se na Maksimir gdje ga je želio Velimir Zajec. Srčanog stopera pamtimo po fantastičnim golovima u dresu Dinama u najvećem derbiju. Nije puno zabijao ali njegove golčine kada je skidao paučine još danas nakon 30 godina se prepričavaju…

No, Zuju smo nazvali da nam prokomentira aktualni trenutak u HNL-u, s naglaskom na Hajduk i Dinamo.

Prvo smo ga pitali je li prvenstvo nakon poljudskog derbija i +10 za Dinamo već praktički riješeno.

“Pa, nije baš sportski reći da je prvenstvo gotovo, iako je tih 10 bodova ogromna prednost. Pitanje je hoće li do kraja Dinamo sve dobiti, rekao bih da neće, ali pitanje je hoće li i Hajduk. Nada umire zadnja šta se kaže”, veli nam Srđan.

Uoči početka ove sezone kao uvijek hajdukov navijački puk se nadao da Bijeli napokon mogu prekinuti dva desetljeća dugi šampionski post. No, nakon nešto više od polovice sezone kako stoje stvari bit će ovo još jedna sezona bez titule, ali bez trofeja.

“Meni je konkretno bio dosta neozbiljan ulazak Hajduka u drugi dio sezone, nisu išli nigdje na pripreme, igrali su s lošijim protivnicima, svaka čast Zmijavcima i drugima ali to nisu bile jake, adekvatne provjere. Hajduk je ušao u proljeće s tri poraza, plus toga Garcia je eksperimentirao, posebno s Livajom, i odmah se stvorio zaostatak. U derbi se ušlo sa šest bodova manje od Dinama i nakon tog poraza razlika se još više povećala…”

Mladinić se dotakao i zimskog prijelaznog roka.

“Meni je bilo nelogično da se pusti Karačić u Osijek. Po meni je on igrač za Hajduka. U redu, možda neće on riješiti utakmicu, ali neće ni zeznuti, uvijek dade svoj maksimum, vrlo zahvalan na svojoj poziciji na desnom beku. Prodan je Mlačić što je meni razumljivo. Marešić je doveden, ali nije isto igrati za Istru i za Hajduk, što je on već i sam vjerujem vidio. Doveli su stopera gdje Hajduk već ima rješenja, Šarliju, Racija…”

“Po meni je Bijelima puno potrebnija jedna prava ‘šestica’, igrač tipa Mišića iz Dinama. U derbiju je Garcia probao s Hugom Guillamonom, on je dobar igrač, zna igrati, ali nema fazu obrane. Tu je dosta pucalo u defenzivnom bloku. Garcij preferira takve igrače, neću reći da Hugo igra penzionerski nogomet, ali fali mu više žestine, srčanosti, da igra bliže protivničkim igračima. Kod gola Zajca je prošlo kroz sredinu, pa za 3-1 isto. Krovinović je kreativac, ali isto slabiji u defanzivi, dok Pukštasa Hajduk treba više u završnici gdje do izražaja dolaze njegove kvalitete, polivalentnost. Hajduk već godinama nije uspio dovesti pravu ‘šesticu’, ili zadnjeg veznog.”

Bi li Hajduk bio u ozbiljnijoj borbi da nije eventualno izgubio u derbiju, ili poglavito da je upisao 3 boda, ili bi Dinamo svejedno brzo napravio novu bodovnu zalihu?

“Ne znam, teško je reći. Dinamo ima kvalitetu, posložio se i da je Hajduk dobio derbi opet bi bilo kiksova do kraja i jednih i drugih. Opet se vraćam na tu poljudsku utakmicu, ulazak je bio loš i kriv. Forsirale su se duge lopte za Šegu, a Šego nije taj tip igrača. Ako Garcia ima takvu taktiku onda je trebao stavit Livaju od starta, koji zna uštopat, zagradit, odigrat pas, ili imati završnicu. Šego je radan igrač, trči, zatvara, ali za takvu igru treba igrač koji zna štopat balun. Što će ti presing…”

Usprkos svemu mogao je splitski sastav i preokrenuti utakmicu?

“Je, vratio se Hajduk, zabio gol, imali i vratnicu Pukštasa. Moglo se to možda okrenuti na stranu Hajduka, da je bilo 2-2 tko zna šta bi bilo. Ovako drugi dio Hajduk nije mogao puno, Dinamo se obranio.”

Hajduk već dugo ne može spojiti dva kvalitetna poluvremena, pokazalo se to i u Varaždinu, ali i nekim drugim susretima gdje gubi dah, ali i koncentraciju u završnici?

“Po meni je Hajduk najbolje odigrao u Rijeci, to je bila njegova najbolja utakmica ove sezone. Ali, na žalost nije izdržao do kraja. Po meni Hajduku najviše fali čvrstine. U moje vrijeme je bilo ovako, kad napraviš žuti karton to znači da kasniš. Moraš bit blizu, čvrst, agresivan, ali ne da budeš grub i na granici crvenog kartona. Hajduk je na Rujevici bio fenomenalan u pritisku, nije dao disati Rijeci. I takav Hajduk treba biti. Garcia nije takav tip trenera, on više gaji pas igru, širinu. Možda bi za Hajduk bila najbolja verzija trenera između Garcije i Gattusa! Evo, vraćam se opet na derbi, u prvih 20 minuta Dinamo je imao posjed 68%, šta je neprihvatljivo. Tako se ne može ući u derbi s Dinamom jer upravo to njima najviše odgovara. To je drugi put da je tako Garcia ušao u derbi. Jedino je u Maksimiru Hajduk ušao hrabro, čvrsto, gledao sam tu utakmicu uživo. Ne možeš se ti nadigravati s Dinamom. Ne zna zatvoriti utakmicu. Gattuso je imao momčad i tako je igrao, ali nije Hajduk s njim lagano gubio derbije, znao je i iznenaditi.”

Kako Zujo gleda na već opjevani odnos Garcia – Livaja, toplo-hladno?

“Ma, puno se to provlači po medijima, ne znam razlog zašto ga trener ne preferira. Ne bih rekao da je to nešto namjerno, ili zbog nekih drugih stvari. Valjda Španjolac ima neku svoju viziju i toga se drži. Ne mogu ja tvrditi da je igrao Livaja od prve minute da bi Hajduk dobio u derbiju. Ali, Livaja kada igra zabije gol, ili asistira. Uvijek nešto napravi. Ja da sam na mjestu Garcije ja bih zaključio tu priču. Pa, ovo je HNL, a ne Liga prvaka. Ako nemaš veću kvalitetu onda moraš staviti najboljeg. Kažu da ne trči dovoljno Livaja, ružno je možda reći, ali neka druga dvojica trče, a on će zabit gol. I tu je priči kraj.”

Ali, Garcia je dosta toga dobroga i donio Hajduku?

“Apsolutno, ne može se to ignorirati. Hajduk pokušava nešto kroz igru, ustrajan je u tome i za to mu trebaju takvi igrači. Podigla se vrijednost nekih igrača, ustalio se Sigur, uveo je dosta mladih, posebice bih spomenuo Skelina i Skoku. Prodan je Mlačić u jaku ligu, Pukštas se opet preporodio za razliku od lani kada ga je Gattuso zaledio na klupi i cijena mu je enormno porasla. Ima tu realno dobrih stvari, za koje se Hajduk treba hvatat kada govorimo o budućnosti.”

Kada govorimo o budućnosti Hajduka Zujo posebno ističe jedno ime u svlačionici Bijelih.

“Mali Noa Skoko je budućnost Hajduka! Meni se on jako sviđa, traži dubinu, okomitost. S kim bih ga usporedio? Ja recimo dugo nisam u HNL-u vidio boljeg veznog igrača od Luke Stojkovića. On je direktan, vražji baš. Skoko ima dubinu, finu tehniku. Ne mogu ja tvrdit da će on dosegnuti tu razinu, ali on je taj. Ja bih mu davao minutažu.”

Kako ovaj fetivi Splićanin gleda na dugoročnu viziju Hajduka?

“Ako je vizija fokus na mlađe igrače, onda po meni njemu treba dati da odradi ugovor do kraja. Nekidan sam rekao da nikakva smjena Garcije ne dolazi u obzir. Lani se s Gattusom igralo centralistički, samo na Livaju i Hajduk je puhao Dinamu i Rijeci do kraja zar ne? Sada se već Dinamo odlijepio na deset bodova, ispalo se rano u Europi, izgubilo se u Kupu. Nije dobro, ali život mora ići dalje, ovo je profesionalizam. Dakle, po meni Garciji treba dati mira da radi, da dovrši svoj program, pa ćemo vidjeti. Možda će mu dovesti i bolje igrače. Samo znaš što je problem Hajduka? To da će morati prodavati najbolje igrače. Evo primjer Pukštas, čitam da je tu ponuda na sedam milijuna! Pa, tko će to odbit? Pa će doći i ponuda za Sigura. Moraš prodavati jer nema prihoda od Europe. U Dinamu je druga priča, oni su zadnji jači transfer napravili s Baturinom u Como. I opet igraju Europu, a tek sada će naplatiti i Stojkovića, Belju, možda Valinčića, Lisicu… Ti su momci na pretpozivima za Vatrene, Dinamo će možda odbiti osam milijuna na prvu za Stojkovića, jer zna da će dogodine opet igrati Europu pa će ga prodati za 15. To je velika razlika zar ne.”

Za kraj smo Mladinića, koji već preko 20 godina ima vlastitu nogometnu akademiju u Splitu pitali za jako aktualnu temu gradnje novog stadiona u Splitu.

“Kao prvo Poljud je već stari stadion, kažu i opasan za sigurnost gledatelja. Ima i atletsku stazu, a atletike nema u Splitu godinama. Koji moderan stadion u Europi još ima atletsku stazu. Kažu da bi obnova bila jako skupa. Ja sam za novi, moderan stadion, pravi nogometni, s ložama za bogate ljude, sponzore koji to mogu fino i platiti, po uzoru na druge klubove u Europi. Pa bar Hajduk ima stotine tisuća članova, navijača diljem Hrvatske i svijeta koji bi s guštom to platili. Ja sam 90-ih igrao u Karlsruheu i onda je tamo na stadionu bilo loža za sponzore od kojih je klub ubirao lijepu zaradu na godišnjoj razini. Naravno, ja sam za novi stadion na mjestu ovog na Poljudu, ali sam i za to da se na Parku Mladeži izgradi jedan manji, polivalentni”, kazao nam je ovaj energični Splićanin, koji svoje bogato igračko iskustvo prenosi na brojne mlade Splićane u svojoj akademiji. Kaže trenerski posao u klubovima, posebice onih u nižim rangovima ga ne zanima, to je sve amaterizam. Najsretniji je sa svojim pulenima, ali i s bivšim suigračima na različitim veteranskim druženjima.