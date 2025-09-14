VIDEO / Pogledajte dva vanserijska koša s kojima je MVP Schröder Nijemcima donio EuroBasket

Podijeli :

Aktualni svjetski prvaci košarkaši Njemačke osvojili su i europsko zlato, u finalnom ogledu u Rigi svladali su Tursku 88-83 (24-22, 16-24, 26-21, 22-16). Presudnu ulogu imao je Denis Schröder, koji je u posljednjoj četvrtini preuzeo odgovornost i sjajnim potezima donio pobjedu svojoj momčadi, a posebno su oduševila dva koša za preokret Njemačke. Na kraju je i proglašen MVP-om natjecanja.

Utakmica je bila puna preokreta – prvu dionicu dobila je Njemačka (24:22), no Turska je do poluvremena preokrenula i otišla na odmor s vodstvom 46:40. U trećoj četvrtini Nijemci su uzvratili i u završnicu ušli s minimalnom prednošću (67:66).

Drama je kulminirala u posljednjim minutama. Pet minuta prije kraja Turska je imala prednost 76:74, a na ulasku u posljednje dvije minute vodila je 81:80. Tada su ključne role preuzeli Daniel Theis i Schröder. Theis je zabio prve poene na utakmici, a Schröder je potom serijom odlučnih poteza – uključujući šut preko Ercana Osmanija – prelomio dvoboj.

Slobodnim bacanjima u zadnjim sekundama Schröder je potvrdio pobjedu i donio Njemačkoj zlatnu medalju te status nove europske sile.

