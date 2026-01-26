Vučić jasan: ‘Vlada neka vaterpolistima odmah isplati novce za zlato’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je muškoj reprezentaciji Srbije u vaterpolu, koja je osvojila zlatnu medalju na Europskom prvenstvu održanom u Beogradu, te je pozvao Vladu "da im se isplate novci“.

“Još jednom su pokazali da su najbolji u Europi. Hvala im na svom trudu, energiji, entuzijazmu i radu. Vlada neka odmah u ponedjeljak ujutro isplati novac koji su pošteno zaradili“, rekao je Vučić u video obraćanju na Instagramu.

Vlada Srbije donosi odluke o dodjeli novčanih sredstava sportašima koji su osvojili medalje na europskim i svjetskim natjecanjima.

POVEZANO Srbija je europski prvak u vaterpolu

Čestitku vaterpolistima uputio je i premijer Đuro Macut, navodeći kako su još jednom pokazali da je Srbija svjetska vaterpolska sila.

“Ova pobjeda nije samo sportski uspjeh, već potvrda vrijednosti koje nas kao društvo povezuju: ustrajnost, zajedništvo, vjera u sebe i spremnost na borbu do posljednjeg trenutka. U najtežim trenucima pokazali ste snagu i dostojanstveno nosili grb Srbije“, naveo je Macut u priopćenju.

Prvi potpredsjednik Vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da će na izvanrednoj sjednici Vlade Srbije biti donesena odluka o isplati novčanih naknada vaterpolistima za osvojenu zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Beogradu.

Mali je rekao da će igrači i izbornik dobiti po 20.000 eura te da će država time ispuniti svoju obvezu.

“Vrlo sam sretan i ponosan. Najmanje što možemo učiniti jest da im se na ovaj način odužimo. Velika stvar – nakon osam godina ponovno europsko zlato, i to u Beogradu. Svaka čast na borbenosti, energiji i volji da budu najbolji. Tko zna koji put pokazali su da to i jesu te, s obzirom na jučerašnju sjednicu Vlade, svima nama daju motivaciju da budemo još bolji i pokažemo kako se bori za Srbiju“, rekao je Mali za RTS.

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Beogradu nakon što su u finalu svladali Mađarsku rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1). Srbiji je to šesti naslov europskog prvaka pod tim imenom, a prvi nakon osam godina.