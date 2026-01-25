Srbija je europski prvak u vaterpolu

Podijeli :

Vaterpolisti Srbije osvojili su naslov europskih prvaka, oni su u finalu EP igranog na domaćem terenu u Beogradu svladali Mađarsku s 10-7 (3-2, 2-3, 2-1, 3-1).

Dušan Mandić je s četiri gola predvodio Srbiju, dok je Vince Vigvari bio trostruki strijelac za Mađarsku.

Dvoboj je bio neizvjestan sve do posljednjih pet minuta u kojih se ušlo s rezultatom 7-6 za Srbiju, a onda je iskusni Mandić iskoristio peterac za 8-6, Milan Glušac nastavio je sa sjajnim obranama, pa su u završne tri minute Lazić i Mandić pogađali za nedostižnih 10-6 prije no što je Vigvari smanjio na konačnih 10-7.

Srbiji je ovo šesti naslov otkako igra samostalno. Zanimljivo, ovo je treći put kako je Beograd bio domaćin EP-a u tom razdoblju, a u sva tri slučaja Srbija je iskoristila domaći teren za osvajanje zlata, prvi put 2006., a drugi 2016. godine. Mađarska je, pak, ostala na 13 naslova kontinentalnog prvaka.

Ranije u nedjelju je Grčka osvojila svoje prvo odličje na europskim prvenstvima u povijesti zahvaljujući 12-5 (4-1, 3-1, 3-2, 2-1) pobjedi protiv Italije u susretu za brončanu medalju. Stylianos Argyropoulos je s četiri gola predvodio Grčku, dok su Filippo Ferrero i Francesco Condemi zabili po dva puta za Italiju.