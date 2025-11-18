Velika pobjeda Mladosti u Ligi prvaka, šokirali su grčkog velikana

Podijeli :

xTomislavxKristox via Guliver

Vaterpolisti Mladosti svladali su u 4. kolu skupine A Lige prvaka u Zagrebu grčki Olympiacos s 14-13 (3-4, 3-3, 2-3, 6-3).

Zagrebački sastav je u zadnju četvrtinu ušao s dva gola zaostatka, ali je hrvatska momčad u zadnjem periodu sve nadoknadila i uspjela u zadnjoj sekundi pobijediti do danas neporažene Grke.

Daniel Angyal je 15 sekundi prije kraja izjednačio za Olympiacos na 13-13, a isti igrač je sekundu prije kraja skrivio peterac, koji je Ivan Nagaev pretvorio u gol i pobjedu.

Kod Mladosti je Nagaev zabio tri gola, a Ante Vukičević, Josip Vrlić, Konstantin Harkov i Franko Lazić po dva gola, dok je Konstantinos Gendouinas kod Grka dao tri gola.

Mladost i Olympiacos sada imaju po 9 bodova, Radnički 3, a Vasas je bez bodova.

U 5. kolu Mladost 3. prosinca gostuje kod Radničkog.