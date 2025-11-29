Vaterpolistice Jadrana slavile protiv Mladosti i obranile naslov u Kupu

Podijeli :

Foto: Hrvatski vaterpolski savez

Vaterpolistice splitskog Jadrana obranile su naslov pobjednica kupa Hrvatske, u finalu su u Šibeniku pobijedile zagrebačku Mladost s 12-11 (3-1, 3-4, 3-2, 3-4).

Gotovo cijelu utakmicu Jadran je vodio, a Mladost je uporno puhala suparnicama za vratom i prijetila. Splićanke su početkom druge dionice vodile 4-1, ali je Mladost potom došla do 5-5. Tri minute prije kraja Jadran je poveo i 12-10 te je uspio do kraja sačuvati minimalnu prednost.

Neli Janković je za Jadran postigla pet golova, dok je Magdalena Butić zabila tri pogotka. Vratarka Jadrana MarcelaMišić imala je deset obrana.

Kod Mladosti je Ria Glas postigla pet golova, dok je tri puta suparničku mrežu pogađala Nika Alamat.

Igračice Mladosti tako su ostale na 11 osvojenih Kup natjecanja, dok su Splićanke osvojile svoj treći pokal u povijesti.

Ove sezone već su odradile jednu utakmicu za trofej ove dvije ekipe, Mladost je preko Jadrana osvojila Superkup.